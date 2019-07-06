Ümraniyespor'da transfer
- Spor Toto 1. Lig ekibi, Kırşehir Belediyespor'dan Ali Han Tunçer'i kadrosuna kattı06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:14
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Kırşehir Belediyespor'dan Ali Han Tunçer'i transfer etti.
Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, TFF 3. Lig temsilcisi Kırşehirspor Belediyespor'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ali Han Tunçer, geçen sezon Kırşehir Belediyespor'la 16 maçta 6 gol kaydetti.
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