Ahmet Taşyürek: Milli maç arası bize iyi gelecek

Gazişehir Gaziantepspor’a sahasında 2-1 mağlup olan Ümraniyespor’da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek maçın ardından takımın çok yorgun olduğunu söyleyerek, “Milli maç arası bize çok yarayacak” diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig’in 26. hafta mücadelesinde taraftarı önünde Gazişehir Gaziantep’e 2-1 mağlup olan Ümraniyespor’da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Özellikle Leandrinho’nun ilk yarıda kaçırdığı gole değinerek sözlerine başlayan Taşyürek, “Bugün golü bulduktan sonra kaçırdığımız pozisyonları değerlendirmemiz gerekirdi. Farkı açmamız gerekirken bir anda golü yedik ve soyunma odasına 1-1’lik skorla girdik. İkinci yarıda da takımdaki yorgunluk kendisini gösterince böyle bir sonuç ortaya çıktı. Hem ligde hem kupada devam ettiğimiz için yorgunluk oluştu ve bu durum da kendisini gösterdi. Kadro derinliğimiz de çok fazla değil. Geçtiğimiz hafta Denizli maçında da ilk yarıda başka ikinci yarıda başka bir takım gibiydik. Önümüzdeki hafta milli maçlar nedeniyle lige verilecek olan ara en çok bize yarayacaktır. En kısa sürede toparlanmak istiyoruz” dedi.

Golü kaçıran Leandrinho’yla soyunma odasında konuştuklarını ve oyuncunun da çok üzgün olduğunu sözlerine ekleyen Taşyürek, “Orada şut çekerseniz, kaleciyi çalımlamak isterseniz ya da pas vermeye çalışırsanız anlarım, ancak ciddiyetsiz şekilde bu vuruşu yaparsanız, o zaman takıma saygısızlık yaparsanız. Oyuncuya da bunu söyledim ve üzgün olduğunu ifade etti” diyerek sözlerini tamamladı.