Ümraniyespor taraftarı: Seneye görüşürüz Fenerbahçe Türkiye Kupasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdıran Ümraniyespor'da taraftarlar maçın son bölümünde, "Seneye görüşürüz Fenerbahçe" tezahüratı yaptı.

Fenerbahçe 1-0 yenilgidiği maçın rövanşında Ümraniyespor ile Türkiye Kupası son 16 turunda Kadıköy Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Ümraniyespor 1-0 kazanarak tarih yazdı ve Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı. "Seneye görüşürüz Fenerbahçe" Sarı-laciveretli taraftarların ceza nedeniyle tribünde olmadığı maçta Ümraniyesporlu taraftarlar göndermede bulundu. Ümraniyesporlu taraftarlar, maçın son bölümünde "Seneye görüşürüz Fenerbahçe" tezahüratı yaptı.

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