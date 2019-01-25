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Ümraniyespor taraftarı: Seneye görüşürüz Fenerbahçe

Türkiye Kupasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdıran Ümraniyespor'da taraftarlar maçın son bölümünde, "Seneye görüşürüz Fenerbahçe" tezahüratı yaptı.

25 Ocak 2019 Cuma 00:54
Ümraniyespor taraftarı: Seneye görüşürüz Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-0 yenilgidiği maçın rövanşında Ümraniyespor ile Türkiye Kupası son 16 turunda Kadıköy Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi konuk ekip Ümraniyespor 1-0 kazanarak tarih yazdı ve Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı.

 "Seneye görüşürüz Fenerbahçe"

Sarı-laciveretli taraftarların ceza nedeniyle tribünde olmadığı maçta Ümraniyesporlu taraftarlar göndermede bulundu.

Ümraniyesporlu taraftarlar, maçın son bölümünde "Seneye görüşürüz Fenerbahçe" tezahüratı yaptı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 00:54
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