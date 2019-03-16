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Ümraniyespor Kulübü Kamp Merkezi ve Kulüp Yönetimi Binası hizmete açıldı

Ümraniyespor Kulübü Kamp Merkezi ve Kulüp Yönetimi Binasının açılışını yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Ümraniyesporumuzun daha iyi şartlarda spor yapması ve başarılı işlere imza atabilmesi adına bu altyapı tesislerini hazırlıyoruz" dedi.

16 Mart 2019 Cumartesi 19:20
Ümraniyespor Kulübü Kamp Merkezi ve Kulüp Yönetimi Binası hizmete açıldı

Ümraniyespor Kulübü Kamp Merkezi ve Kulüp Yönetimi Binasının açılışını yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Ümraniyesporumuzun daha iyi şartlarda spor yapması ve başarılı işlere imza atabilmesi adına bu altyapı tesislerini hazırlıyoruz" dedi.


Ümraniyespor Kulübü Kamp Merkezi ve Kulüp Yönetimi Binası hizmete açıldı. Açılış törenine, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye ilçe kaymakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan, Fatih Süleyman Denizolgun, AK Parti Ümraniye ilçe Başkanı avukat Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mehteran gösterisiyle başlayan açılış töreni, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından kürsü konuşmalarıyla devam etti.


Törende konuşma yapan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Yeni Zelanda’da camiye düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden Müslümanlar için rahmet dileyerek, “Tabi ki bu noktaya gelinmede dünyanın halinin ne olduğu belli, kafa yapısı hiç değişmiyor. Siyaset konusunda 31 Mart’taki seçimlerimizde bunu iyi anlamamız lazım. Bu hadise bile bize aslında çok büyük bir ders” dedi.


Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, açılışı yapılan spor kompleksinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Elinden tuttuğumuz, bize inanarak yürüyen arkadaşlarımızla inanılmazı başardık. Ümraniye ve Ümraniyespora 15 yıl boyunca hizmet etmiş bir arkadaşınız olarak sizden bu kadroya sahip çıkmanızı istiyorum. Gayret ve inanç tekeden süt çıkarıyor. Ve gerçekten Ümraniyespor tekeden süt çıkardı” diye konuştu.


Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ise, “Gençliğin spora yönlendirilmesi ve kötü alışkanlıklardan ve risklerden, tehlikelerden uzak tutulması için Ümraniye’de güzel çalışmaları yapıldı. Artık Ümraniyespor ve diğer spor kulüplerimiz Türk sporuna futbolcu yetiştiriyor” diyerek yeni açılan tesisin hayırlı olmasını diledi.


Başkan Hasan Can basın mensuplarına verdiği röportajda, “Kulüp binasının, futbolcuların kamp yaptıkları zaman kalacakları modern bir kulüp yönetim binasının açılışını yaptık. Gerçekten yükselen, 1. ligde başa oynayan, 1. Ligde Ziraat Türkiye kupasında yarı finale kalan ve final oynamaya aday takımlardan birisi olan Ümraniyesporumuzun daha iyi şartlarda spor yapması ve daha başarılı işlere imza atabilmesi adına bu altyapı tesislerini hazırlıyoruz. Ümraniyespora hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tesis gezildi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 19:20
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