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Ümraniyeli çocukların Başkan İsmet Yıldırım’la havuz keyfi

Yüzme bilmeyen ve tatile gidemeyen çocukların yaz tatilini keyifli geçirmesi için 5 hafta boyunca ilçedeki 13 okulda yaklaşık 6 bine yakın öğrenciye havuzda verilen yaz yüzme kursları sona erdi.

30 Temmuz 2019 Salı 14:47
Ümraniyeli çocukların Başkan İsmet Yıldırım’la havuz keyfi

Yüzme bilmeyen ve tatile gidemeyen çocukların yaz tatilini keyifli geçirmesi için 5 hafta boyunca ilçedeki 13 okulda yaklaşık 6 bine yakın öğrenciye havuzda verilen yaz yüzme kursları sona erdi. Renkli görüntülerin yaşandığı kapanış töreninde hünerlerini sergileyen çocuklara Başkan İsmet Yıldırım da eşlik etti ve onların heyecanına ortak oldu.



Yüzme bilmeyen ve tatile gidemeyen çocukların yaz tatilini keyifli geçirmesi için 5 hafta boyunca ilçedeki 13 okulda yaklaşık 6 bine yakın öğrenciye verilen yaz yüzme kursları sona erdi. Renkli görüntülerin yaşandığı kapanış töreninde hünerlerini sergileyen çocuklara Başkan İsmet Yıldırım da eşlik etti ve onların heyecanına ortak oldu.


Çocukların zararlı alışkanlıklardan korunmalarına yardımcı olmak, fiziksel ve ruhsal yönden gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çocuklara özel portatif havuzlar hazırlayan Ümraniye Belediyesi, 5 hafta boyunca uzman eğitmenler eşliğinde öğrencilere yüzme eğitimi verdi. Eğitimlerin sona ermesinin ardından Şehit Askeri Çoban İlkokulu’nda kapanış töreni düzenlendi. Kapanış törenine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın yanı sıra; AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Program Ümraniye Belediyesi Mehteran Takımı gösterimiyle başladı.


Kapanış töreninde renkli görüntülerde yaşandı. Başkan İsmet Yıldırım, çocuklarla havuza girerek kulaç attı ve eğlencelerine ortak oldu. Çocuklar ise, Başkan İsmet Yıldırım’a, yaz tatillerini eğlenceli geçirmesini sağladığı için teşekkür etti. Tören sonrasında dereceye giren çocuklara madalya takdim edildi.



İlçeye 15 havuz yapacaklarını söyleyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Gençlerimiz ile bu güzel okulumuzda. 9 tane bunun gibi okulda yaz kursları yaptık. Bu yaz kurslarından bir tanesi de yüzme havuzları. Bu yüzme okullarında ilkokul ve ortaokullarında çocuklarımızın hem yazlarını değerlendirmek hem de yüzmeyi hocalar nezdinde öğrenmek için bunları tertip ettik. Açık yüzme havuzlarında 6 bine yakın Ümraniyeli gencimiz. Buradan istifade ettiler. Bugün son gün. İnşallah önümüzdeki yaz aylarında da artarak devam edecek. Dudullu’da yaptığımız havuzu eylül ayında açıyoruz. Tabi bunlar yeterli değil. Spora karşı ilgim sonsuz. Ne kadar spor dallarında gençlerimiz eğitilirlerse ve istekli olurlarsa biz onlara destek olacağız. İnşallah buradan iyi yüzücüler çıkar” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:47
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