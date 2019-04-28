Ümraniyeli Bilge Çocuklardan Uluslararası Robotik Yarışması’nda birincilik Türkiye’de ilk kez düzenlenen Robotis Steam Cup Turkey Stem Tabanlı Uluslararası Robotik Yarışması’nda Ümraniyeli Bilge Çocuklar, 20 okul arasında düzenlenen voleybol kategorisinde birinci oldu.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Robotis Steam Cup Turkey Stem Tabanlı Uluslararası Robotik Yarışması’nda Ümraniyeli Bilge Çocuklar, 20 okul arasında düzenlenen voleybol kategorisinde birinci oldu.

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri; açık kaynak projesi, kutu toplama, voleybol, sahne ve koreografi, cityracer ve robot sumo gibi 12 farklı kategoride yarıştı. Gençlerin yarışma heyecanına aileleri de ortak oldu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Robotis Steam Cup Turkey Yarışması’nda, Ümraniyeli Bilge Çocuklar da voleybol kategorisinde yarışarak birincilik elde etti.

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