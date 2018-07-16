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Ümraniyeli Bilge Çocuklar doğayla iç içe

Çocuklar her mevsim olduğu gibi yaz aylarında da Ümraniyeli olmanın mutluluğunu yaşıyor.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:11
Ümraniyeli Bilge Çocuklar doğayla iç içe

Yaz tatilini İstanbul’da geçiren çocuklar için birbirinden güzel projelere imza atan belediye; bilgi evlerine üye çocuklar için düzenlediği yaz okulu kapsamında Bilge Çocukları gezi programlarında buluşturarak doğayla ve yeşille iç içe bir yaz geçirmelerini sağlıyor.

Ümraniye Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da bilgi evlerine üye çocuklar için düzenlediği Ümraniye Belediyesi Yaz Okullarını başlattı. Haftada 4 gün eğitim ve  1  gün  gezi  içeriğiyle çocukların  eğlenirken  öğrenmesini  sağlayan  Ümraniye  Belediyesi, Yaz Okulları kapsamında çocuklara Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Park ziyareti düzenledi. Düzenlenen ziyaret kapsamında doğayla ve yeşille buluşan çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Çocukların yoğun ilgisi altında gerçekleşen eğitimler, hem keyifli hem de verimli geçiyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:11
  1. İstanbul
  2. Ümraniye Belediyesi

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