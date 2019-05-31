Ümraniye'deki trafik kazası Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin de yaralandı trafik kazası sonrası araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. TEM Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık sapağında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine seyreden 34 HG 6215 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan 16 NK 308 plakalı özel bir firmaya ait şehirler arası yolcu otobüsünün karıştığı kaza sonrası kontrollü olarak sağlanan trafik araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü. Olay yerinde hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Şenol Doğan'ın (45) cesedi yapılan incelemelerin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılardan otobüs şoförü Ubeydullah Ş'nin ise tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ifadesinin alındığı bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.