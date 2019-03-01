Ümraniye’de yakalanan hırsızlık çetesi zanlıları emniyete götürüldü
.01 Mart 2019 Cuma 11:23
Ümraniye’de polisin aracın lastiklerini açarak yakaladığı hırsızlık çetesi zanlıları polis otolarıyla emniyete götürüldü
Tuzla’da hırsızlık çetesi zanlılarını tespit eden polis ekipleri, sabah saatlerinde minibüs içindeki şahısları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Araçla şahısları kovalayan polis ekipleri, minibüsün lastiklerine ateş ederek şüphelileri durdurmuştu. Buraya gelen takviye polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası zanlılar polis otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.
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