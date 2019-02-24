Ümraniye'de sosyal tesiste yangın Sosyal tesislerde şömineden çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Tantavi Sosyal Tesisleri’nde meydana gelen yangın, hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, Tantavi Mahallesi Karayusuf Sokak’taki Tantavi Sosyal Tesisleri’nde, şömineden kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Tesiste bulunan müşterileri ve personeli tahliye eden görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.

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