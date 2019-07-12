Ümraniye'de silahlı yaralama Huzur Mahallesi'nde silahlı üç kişinin saldırısına uğrayan bir kişi bacağından yaralandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de silahlı üç kişinin saldırısına uğrayan vatandaş bacağından yaralandı. Alınan bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Huzur Mahallesi Yiğitoğlu Sokak'taki bakkaldan alışveriş yapan E.G. (1985), sokağa çıktığı sırada üç kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden araçlarıyla uzaklaşırken, aracın plakası vatandaşlar tarafından polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.G'nin bacağından üç kurşunla yaralandığını tespit etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.G, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saldırının gerçekleştiği yerde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırının eski bir husumetten kaynaklandığı öğrenildi.



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