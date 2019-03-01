Ümraniye’de polis, uzun zamandır takip ettiği hırsızlık çetesinin bulunduğu aracın lastiklerine ateş açarak aracı durdurdu. Şahıslar kıskıvrak yakalandı. IHAAW094935-ASA/01-03-2019- Ümraniye’de polis, uzun zamandır takip ettiği hırsızlık çetesinin bulunduğu aracın lastiklerine ateş açarak aracı durdurdu.

IHAAW094935-ASA/01-03-2019- Ümraniye’de polis, uzun zamandır takip ettiği hırsızlık çetesinin bulunduğu aracın lastiklerine ateş açarak aracı durdurdu. Şahıslar kıskıvrak yakalandı.01.03.2019 09:49:35TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.