Ümraniye’de polis, uzun zamandır takip ettiği hırsızlık çetesinin bulunduğu aracın lastiklerine ateş açarak aracı durdurdu. Şahıslar kıskıvrak yakalandı.
IHAAW094935-ASA/01-03-2019- Ümraniye’de polis, uzun zamandır takip ettiği hırsızlık çetesinin bulunduğu aracın lastiklerine ateş açarak aracı durdurdu.01 Mart 2019 Cuma 09:54
IHAAW094935-ASA/01-03-2019- Ümraniye’de polis, uzun zamandır takip ettiği hırsızlık çetesinin bulunduğu aracın lastiklerine ateş açarak aracı durdurdu. Şahıslar kıskıvrak yakalandı.01.03.2019 09:49:35TSINNNN
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