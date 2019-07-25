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Ümraniye’de "Mahallede Şenlik Var" etkinliği başladı

Ümraniye Belediyesi, bu yaz eğlenceyi çocukların ayağına götürdü.

25 Temmuz 2019 Perşembe 08:57
Ümraniye’de "Mahallede Şenlik Var" etkinliği başladı

Ümraniye Belediyesi, bu yaz eğlenceyi çocukların ayağına götürdü. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Mahallede Şenlik Var" panayırı başladı.


Çocuklara ücretsiz lunapark keyfi yaşatıp, sahne gösterileriyle de 7’den 70’e mahalleliyi aynı ortamda buluşturan Ümraniye Belediyesi "Mahallede Şenlik Var" panayırı, salı günü başladı. Belediye kültür sanat etkinleri kapsamında 23 Temmuz’dan itibaren her gün bir mahallede organize edilen "Mahallede Şenlik Var" panayırla eğlence vatandaşların ayağına götürüldü. Bu yıl ilki organize edilen panayır, tüm vatandaşlara bol bol eğlence vaat ediyor.



Çocukların en güzel eğlencesi


Tatilin vazgeçilmezleri haline gelecek olan "Mahallede Şenlik Var" panayırlarında birbirinden renkli ve eğlenceli oyun grupları minik ziyaretçilerini ağırladı. Her gün bir mahallede saat 18.00’de kapılarını açan şenlikler; interaktif çocuk oyunları, sahne şovları, tiyatro gösterileri, şişme oyun parkurları, birbirinden eğlenceli atölye grupları ile oluşan pek çok lunapark oyuncağının da yer aldığı şenlikler heyecanlı bir atmosfer ile konuklarını ağırladı.


Etkinlik alanını gezen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Okul bahçelerimizde velilerimizin, çocuklarımızın 10 ayrı mahallede eğlenmesi için şenlikler düzenliyoruz. Burada çocuklarımızın yemeleri, içmeleri, oyun oynamaları ve eğlenmeleri için yaptık. Bizim tırımız vardı. Bu tırda düzenleme yaparak burada bir araya gelerek şenlik içerisinde oyun oynuyorlar. Anneleriyle, babalarıyla hep beraber bir arada eğleniyorlar. Bizim gençlerimiz çocuklarımız için her şey feda olsun" dedi.


Yıldırım, "Bu bölgede yine bir mesire alanımız vardı. Orayı millet bahçesi olarak tanzim ettik. Orada da çocuklarımız 24 saat her türlü spor aktiviteleri ile birlikte eğlenmeyi ha ediyorlar. Orayı yakın zamanda açmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 08:57
  1. sanat
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