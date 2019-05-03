Ümraniye'de yangın: 1'i bebek 3 kişi kurtarıldı

Yangın, Dumlupınar Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne, baba ve 2 aylık bebek kurtarıldı

İtfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan Suriyeli oldukları öğrenilen anne, baba ve 2 aylık bebeklerini kurtarmak için çalışma başlattı. DHA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri anne baba ve bebeklerini kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından tedaviye alınan ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Eviniz yanıyor diye haber aldık"

Yangında apartmanda yaşayan bir vatandaş, "Uyuyorduk, bilmiyorduk. 'Eviniz yanıyor' diye haber verdiler, çıktık dışarıya ev yanıyor. Yangın çıktığı dairede üç kişi vardı. Bebeği aldık, anne, baba kaldı içeride. Onları da sonra itfaiye geldi kurtardı. Yangın çıktığı dairede şu an kimse kalmadı, sadece maddi hasar var" diye konuştu. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına alırken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.