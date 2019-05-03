0553 313 94 23

Ümraniye'de yangın: 1'i bebek 3 kişi kurtarıldı

Ümraniye’de bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Yangında mahsur kalan anne, baba ve 2 aylık bebeklerini itfaiye kurtardı

03 Mayıs 2019 Cuma 07:09
Ümraniye'de yangın: 1'i bebek 3 kişi kurtarıldı

Yangın, Dumlupınar Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Anne, baba ve 2 aylık bebek kurtarıldı

İtfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan Suriyeli oldukları öğrenilen anne, baba ve 2 aylık bebeklerini kurtarmak için çalışma başlattı. DHA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri anne baba ve bebeklerini kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından tedaviye alınan ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

"Eviniz yanıyor diye haber aldık"

Yangında apartmanda yaşayan bir vatandaş, "Uyuyorduk, bilmiyorduk. 'Eviniz yanıyor' diye haber verdiler, çıktık dışarıya ev yanıyor. Yangın çıktığı dairede üç kişi vardı. Bebeği aldık, anne, baba kaldı içeride. Onları da sonra itfaiye geldi kurtardı. Yangın çıktığı dairede şu an kimse kalmadı, sadece maddi hasar var" diye konuştu. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına alırken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 07:34
  1. itfaiye
  2. istanbul
  3. yangın
  4. MÜDAHALE
  5. ümraniye
  6. kurtarıldı
  7. söndürüldü
  8. 1i bebek 3 kişi
  9. son dakika
  10. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eroinle yakalanan torbacıyı "içiciyim" savunması kurtaramadı
    1. Eroinle yakalanan torbacıyı "içiciyim"..
    2. Urfa cuma namazı saati Şanlıurfa'da..
    3. Görüşmenin detayları belli oldu
    4. Kara yollarında durum
    5. Manisa'da cuma namazı saat kaçta?..
    6. İzmir’de dehşet cinayet! Boğazından..
    7. Prof. Dr. Fahrettin Altun'a yeni görev
    8. Yozgat'da cuma namazı saat kaçta?..
    9. Kağıthane'deki trafik kazasında..
    10. Enstrüman dükkanında yangın paniği!
    11. Peter Mayhew kimdir? Peter Mayhew öldü..
    12. Çocuklara uyuşturucu sattıran suç..
    13. İstanbul cuma namazı saati İstanbul'da..
    14. 03.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    15. (ÖZEL) Sultangazi’de silahlı saldırı:..
    16. İzmir’de tartışma kanlı bitti : 1 ölü
    17. Bursa cuma namazı saati Bursa'da cuma..
    18. Kurşun yağmuruna tuttular! Yaralılar..
    19. Söke MYO’da bahar şenliği
    20. Didim’de okullar eserlerini sergiledi
    21. Didim Belediye Meclisi toplantısı..
    22. Koçarlı MYO’da madde bağımlılığı..
    23. CHP’li Ayvalık Belediyesi 300 milyon..
    24. Kurumlar arası geçici görevlendirme..
    25. Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili..
    26. Resmi açılış bugün! Erdoğan da katılacak
    27. AK Parti düğmeye bastı... Muhtarlara..
    28. Yeni başkan afişle duyurdu 300 milyon..
    29. Cumhurbaşkanı Atama ve Görevden Alma..
    30. Lopez: Biz bu iş için hazırlandık
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    "Dedemle Erdoğan birbirine çok benziyor"
    "Dedemle Erdoğan birbirine çok benziyor"

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Sadece 30 günde bunları yaptılar! Ülkeyi yönetseler...
    Sadece 30 günde bunları yaptılar! Ülkeyi yönetseler...