Ümraniye'de korkunç cinayet! Evinde öldürüldü İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 1 çocuk annesi kadın, evinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Ümraniye'de bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü. Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor. Olay İstanbul Ümraniye Esenevler Mahallesi Nişancı Sokak'taki binada meydana geldi. Bir çocuk annesi Arzu Özkan sabah saatlerinde eşini işe uğurladı. Bir süre sonra evden bağrışmalar duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadını kanlar içinde buldu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri bıçaklanan kadının öldüğünü belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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