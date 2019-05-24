Ümraniye’de iki araç çarpıştı: 1 yaralı Ümraniye’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ümraniye’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 20.45 sularında Ümraniye Dudullu Esenşehir Mahallesi Kuru Sokak’ta 34 ACM 493 plakalı araç ile 34 KM 5852 plakalı araçlar çarpıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekiplerine sevk geldi. Kazaya karışan Ahmet Aydın (39) isimli sürücü ambulansla Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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