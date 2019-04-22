Ümraniye’de hırsızlar kasaplara dadandı
Ümraniye’debir kasabın önüne minibüsle gelen hırsızlar kilolarca eti çalıp kayıplara karıştı.22 Nisan 2019 Pazartesi 09:00
Ümraniye’debir kasabın önüne minibüsle gelen hırsızlar kilolarca eti çalıp kayıplara karıştı. Et hırsızları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Olay, Ümraniye’de geçtiğimiz hafta meydana geldi. Kasabı gözlerine kestiren hırsızlar minibüsle dükkanın önüne geldi. Araçtan aşağıya inen hırsızlar ardından kepenkleri açarak kasaba girdi. Kilolarca eti sırtlayan hırsızlar etleri minibüse koyarak kayıplara karıştı . Dükkan sahibi olay yerine geldiğinde şaşkına dönerken, et hırsızları saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi .Görüntülerde hırsızlar kasabın önüne geliyor. Ardından kepenkleri kırıp içeri giriyorlar. Kasaptaki etleri omuzlayan hırsızlar minibüse yükleyip kayıplara karışıyor.
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