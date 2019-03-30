0553 313 94 23

Ümraniye’de bir sitenin bahçesinde erkek cesedi bulundu

Ümraniye’de bir sitenin bahçesinde darp edilerek öldürülmüş bir erkek ceset vatandaşlarca bulundu.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:35
Ümraniye’de bir sitenin bahçesinde erkek cesedi bulundu

Ümraniye’de bir sitenin bahçesinde darp edilerek öldürülmüş bir erkek ceset vatandaşlarca bulundu.


Olay, Ümraniye Armağanevler Mahallesi Güngör Sokak’ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre site sakinleri bahçeye inen merdivenlerin altında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Süleyman Çakman’a (33) ait olduğu belirlendi.


Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu cesedin üzerinde kurşun izi ya da delici alet izine rastlanmazken, vücudun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlandı. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu belirtiler sizde de varsa vakit kaybetmeden doktora gitmelisiniz
    1. Bu belirtiler sizde de varsa vakit..
    2. Baybakov: “Nükleer güce sahip olmak,..
    3. Fuat Akdoğan’ın son mitinginde izdiham..
    4. Rektör Alkan Bayat ve İskilip’i..
    5. "PKK, en çok zulmü Kürt kardeşlerimize..
    6. Macron Ürdün Kralı 2. Abdullah ile..
    7. MHP’li Yıldız:"Demokrasi düşmanı..
    8. Vakıflardan "kışla arazisi" açıklaması
    9. Dr. Mehmet Nil Hıdır, ‘Büyükşehir..
    10. Crowne Plaza, Ukrayna’da Kapadokya’yı..
    11. KAYSO Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda..
    12. Yusuf'un "Eyvallah"ı en iyi cevap oldu
    13. Türel: " Bu kasetler FETÖ taktiği"
    14. Reuters felaketin bilançosunu duyurdu!..
    15. Ninova AVM dev kadrosunu birini daha..
    16. "82 milyonu kucaklama konusunda ortak..
    17. CHP’nin Efeler adayı Fatih Atay..
    18. Galatasaray’da Diagne ve Mitroglou düz..
    19. Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e..
    20. Sporcuların nasıl beslenmesi gerektiği..
    21. Kayak merkezinde yol genişletme..
    22. Bu araçtan sağ çıktılar
    23. Önce tebrik ettiler sonra alkışladılar
    24. Bakan Soylu seçime saatler kala..
    25. Misinaya takılan ördek AFAD tarafından..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Fırat’ın..
    27. Artvin’de yağışların az olması ile..
    28. Turist gemisi fırtana nedeniyle limana..
    29. Bursaray’dan ek seferler
    30. Vize ofisi, turizm sezonunda KUTO..
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'