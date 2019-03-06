0553 313 94 23

Ümraniye’de bir kadın, evine giren bir zanlı tarafından öldürüldü

Ümraniye’de bir kadın, evde yalnız olduğu sırada içeri giren bir şahıs tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldü.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:20
Ümraniye’de bir kadın, evine giren bir zanlı tarafından öldürüldü

Ümraniye’de bir kadın, evde yalnız olduğu sırada içeri giren bir şahıs tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldü. Şüphelinin kimliği henüz bilinmezken, kadının cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Kadının ailesi ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.


Olay, Ümraniye Esenevler Mahallesi Firuze Sokak Atalay Apartmanı’nda bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arzu Özkan, eşi Serdar Özkan’ın evden çıkması üzerine evde yalnız kaldı. O sırada kimliği henüz bilinmeyen bir şahıs kadının evine girdi. Ardından şüpheli, kadının başına sert bir cisimle vurarak kadına saldırdı. Sesleri duyan komşular ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri gelirken kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Durumu öğrenen eşi Serdar Özkan, oğlu Tunç Özkan, kadının kardeşi ve yakınları olay yerine geldi. Öldürülen kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Cenazenin götürüldüğü esnada kadının ailesi ve yakınları sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu.


Polisin olayla incelemeleri sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çevreyi tanıyıp hem eğlendiler, hem öğrendiler
    1. Çevreyi tanıyıp hem eğlendiler, hem..
    2. Başkan Baydilli’den personele kadınlar..
    3. Türkiye Bankalar Birliği: "KOBİ Değer..
    4. TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli..
    5. Bitlis’te Yeşilay Haftası etkinliği
    6. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili..
    7. Başkan Ay, muhtarlara tek tek teşekkür..
    8. Solomon Adaları tarihin en kötü..
    9. "Bulunduğumuz yerden rahatsızlığımız..
    10. Ulaş’ta göreve başlayan bekçilerden..
    11. 15 yaşındaki sürücü 5 yaşındaki çocuğa..
    12. Kadın üretici, Çakırbeyli Köy..
    13. Ulusal Akreditasyon Tanıtım Programı..
    14. "İttifak içinde değiliz, dirsek teması..
    15. Liseli kız bitlenen saçlarını benzinle..
    16. Başkan Kılıç’tan kandil mesajı
    17. Çağımızın 'saldım çayıra..' zihniyeti
    18. Bülent Uygun son dakika El Rayyan’dan..
    19. Sümela Manastırı'nın ilk bölümü..
    20. Yerin 90 metre altına düşen işçiye..
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'