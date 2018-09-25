Ümraniye’de aşure kazanları kaynamaya başladı

Ümraniye Belediyesi, aşure programlarını bu yıl da sürdürerek, bereketli aşuresiyle vatandaşları aynı tatlarda buluşturdu. İlçede dağıtılacak aşurelerin ilki Sufi Ayinler Topluluğu’nun duasıyla Alemdağ Caddesi’nde gerçekleşti. Aşure dağıtım programına Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve Eşi Saliha Can, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz’ın yanı sıra; AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye Müftüsü Muharrem Gül, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı, Ümraniye Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, Muhtarlar, STK Temsilcileri, AK Parti Ümraniye Mahalle Başkanları, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program Ümraniye Belediyesi Mehter Takımı gösterisiyle başlayıp, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti.

Açılış konuşmasında AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, “Ümraniye Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen aşure programımıza hepiniz hoş geldiniz” diyerek Muharrem ayının öneminden bahsetti ve “Bu programın gerçekleşmesinde emeği olan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Dualar eşliğinde geleneksel aşure pişirme ve dağıtım programında vatandaşlarla bir araya gelen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan, “Her yıl yaptığımız geleneksel bir tören olan aşure dağıtım programı sayesinde bir araya geliyoruz. İlçemizde aşureyi tatmayan kimse kalmasın diye çaba sarfediyoruz. Çünkü aşure bizim milli yemeğimizdir” dedi.

“Her yıl 60 kazan aşure kaynatıp, muhtelif yerlerde aşure dağıtımı yapıyoruz” diyen Başkan Hasan Can, “İnşallah önümüzdeki hafta, İlçe Başkanımız Mahmut Eminmollaoğlu ile birlikte Fojnica’ya giderek, orada da aşure kazanlarını kaynatacağız” dedi. Milli birlik ve beraberlik vurgusu yaparak konuşmasına devam eden Başkan Hasan Can, “Son zamanlarda Türkiye’nin yaşamış olduğu zor durumlardan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletimizin dik duruşuyla bugünleri atlatacağız. Bu vesileyle aşure günümüz mübarek olsun, hepinize afiyet olsun” diyerek konuşmasını bitirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyrazselamlama konuşması yaparak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Konuşmasına muharrem ayının öneminden bahsederek devam eden Milletvekili Osman Boyraz, “Bizleri böylesine anlamlı bir günde bir araya getiren Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Hepinize afiyet olsun” dedi.

Program, Ümraniye Müftüsü Muharrem Gül’ün dua etmesi ve Başkan Hasan Can ile protokolün aşure kazanların başına geçerek vatandaşa aşure ikram etmesiyle son buldu.