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Ümraniye Zabıtası fırsatçılara geçit vermiyor

Ümraniye Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, ilçede bulunan iş yerlerinde ruhsat, etiket, reyon ve kasa arasındaki fiyat farkı, gramaj, genel temizlik ve hijyen ile ilgili kontroller yapılarak, tüketiciyi aldatmaya yönelik her türlü faaliyetin önüne geçiliyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 08:09
Ümraniye Zabıtası fırsatçılara geçit vermiyor

Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki denetimlerine ara vermeden büyük bir titizlikle devam ediyor. Denetimler kapsamında işletmelerdeki ürünlerin fiyat, kalite ve hijyen gibi kontrolleri yapılarak, kurallara aykırı her uygulamaya müdahale edilerek gerekli yaptırımlar uygulanıyor.

Son dönemlerde Türkiye’de meydana gelen ekonomik dalgalanmalardan dolayı mal ve hizmet maliyetlerinde haksız kazanç sağlayan işletmelere Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler yapılıyor.Ümraniye’de de, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, tüketici konumunda bulunan vatandaşımızın ekonomik menfaatlerinin korunmasını sağlamak amacıyla işletmelerde yapılan denetimler arttırıldı.Yapılan denetimlerde; girdi maliyeti ve fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek haksız kazanç amacıyla tüketiciyi mağdur eden fırsatçılara ve piyasa şartları dışında haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara yasal mevzuat kapsamında cezai yaptırım uygulanıyor.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can yürütülen çalışmalarla ilgili olarak, “Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve sağlığı için zabıta ekiplerimiz büyük bir titizlikle çalışmaya devam ediyor. Düzeni bozan hiçbir uygulamaya izin vermedik, vermeyeceğiz” dedi.      

Ümraniye Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine tüm toptancı ve kuruluşlar da denetimlerine devam edecek.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 08:09
  1. Ümraniye Belediyesi

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