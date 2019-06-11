Ümraniye TEM Otoyolu’nda seyir halindeki kamyonete baltayla saldırdığı iddia edilen ve “silahla tehdit” suçundan tutuklanan araç sürücüsü Murat O. hakkında “olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
Ümraniye TEM Otoyolu’nda seyir halindeki kamyonete baltayla saldırdığı iddia edilen ve “silahla tehdit” suçundan tutuklanan araç sürücüsü Murat O.11 Haziran 2019 Salı 15:16
Ümraniye TEM Otoyolu’nda seyir halindeki kamyonete baltayla saldırdığı iddia edilen ve “silahla tehdit” suçundan tutuklanan araç sürücüsü Murat O. hakkında “olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay tarihinde tutuklanan şüphelinin 17 gün sonra tahliye edildiği öğrenildi.
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