Ümraniye TEM Otoyolu’nda seyir halindeki kamyonete baltayla saldırdığı iddia edilen ve “silahla tehdit” suçundan tutuklanan araç sürücüsü Murat O. hakkında “olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı Ümraniye TEM Otoyolu’nda seyir halindeki kamyonete baltayla saldırdığı iddia edilen ve “silahla tehdit” suçundan tutuklanan araç sürücüsü Murat O.

Ümraniye TEM Otoyolu’nda seyir halindeki kamyonete baltayla saldırdığı iddia edilen ve “silahla tehdit” suçundan tutuklanan araç sürücüsü Murat O. hakkında “olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay tarihinde tutuklanan şüphelinin 17 gün sonra tahliye edildiği öğrenildi.

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