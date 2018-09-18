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Ümraniye Belediyesi’nden öğretmenlere anlamlı hediye

Ümraniye Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenleri unutmayarak, 2018-2019 Yeni Eğitim Öğretim Yılı’nın başlaması münasebetiyle ilçedeki tüm okullara belediye ekipleri tarafından Benjamin süs bitkisi hediye edildi.

18 Eylül 2018 Salı 19:06
Ümraniye Belediyesi’nden öğretmenlere anlamlı hediye

Göreve geldiği ilk günden bu yana bulunduğu her platformda gençlere, onların eğitimine ve eğitimcilere verdiği önemi vurgulayan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenleri unutmadı. 2018-2019 Yeni Eğitim Öğretim Yılı’nın başlamasıyla beraber belediye ekipleri tarafından ilçede bulunan99’u resmi, 210’u özel okul olmak üzere toplamda 214 okul ziyaret edildi ve üzerinde Başkan Hasan Can’ın “Çok kıymetli meslektaşlarımıza 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında; sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Allah yardımcımız olsun” yazılı tebrik mesajının yer aldığı Benjamin süs bitkisi hediye etti.

2018-2019 Yeni Eğitim Öğretim Yılı’nda bir kez daha unutulmadıklarını gören öğretmenler, her alanda eğitime destek veren kendisi de bir eğitimci olan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’a teşekkürlerini sundu.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 19:06
  1. Ümraniye Belediyesi

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