Ümraniye Belediyesi, Ümraniyelilere boğaz turu keyfi yaşatıyor

Ümraniye Belediyesi, düzenlediği organizasyon ile Ümraniyelilere ücretsiz boğaz turu keyfi yaşatıyor. Toplamda 5 hafta sürecek olan etkinliğin ilk turunda Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da vatandaşlarla beraber İstanbul Boğazı’nın keyfini çıkardı.

Ümraniye Belediyesi, düzenlediği organizasyon ile Ümraniyelileri keyifli biz boğaz turuna çıkardı. Otobüslerle belirli noktalardan alınan vatandaşlar, Üsküdar’da kalkan teknelere binerek, İstanbul Boğazı’nda yaklaşık 2 saat süren bir yolculuğa çıktı. Haftada beş gün olmak üzere toplamda 5 hafta sürecek olan etkinliğin ilk turuna Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı. Başkan İsmet Yıldırım gemide gezerek vatandaşlarla selamlaştı ve sohbet etti. Burada çocuklarla yakından ilgilenen Başkan İsmet Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Genci yaşlısı çok sayıda vatandaş, boğaz turuna katılarak hoşça vakit geçirdi. Tarihçi Ahmet Anapalı, tura katılan vatandaşlara boğazdaki tarihi yapılar hakkında bilgiler aktardı. Ayrıca vatandaşlara gemide çay ve simit ikramı da yapıldı. Turun ardından vatandaşlar, otobüsler ile mahallelerine geri bırakıldı.

Tur hakkında konuşan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye’nin denizi olmayınca boğaza Ümraniyelileri nasıl getiririz diye düşündük. Bu sene ilk defa Ümraniye halkını denizle buluşturuyoruz. İlk defa boğaz turuna gelenler var. Ben bundan mutluluk duyuyorum. Çocuklarını almışlar anneler babalar kardeşler hep beraber gelmişler. Bunu biz 5 hafta devam ettireceğiz İnşallah. Haftada 5 gün devam edecek 1.5, 2 saatlik bir yolculukla hem boğazdaki eski tarihi dokuyu anlatan Ahmet Hocamızla birlikte bir takım bilgileri almış olacak, hem de daha değişik bir nostaljiyi yaşamış olacak. Herhalde bu sene 6 bin 500, 7 bin kişi bu 5 haftalık dönemde 250, 300’er kişilik gruplarla, müracaat sırasına göre bu yolculuğa katılacaklar” dedi.