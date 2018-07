Ümraniye Belediyesi 15 Temmuz’u Unutmuyor, Unutturmuyor ve Unutturmayacak!

Etkinliklere Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu katıldı.

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniyeliler; 15 Temmuz gecesi hain darbecilere geçit vermemiş, ardından demokrasi nöbetlerinde hem Ümraniye Meydanı’nda hem de Kısıklı’da birlik ve beraberliğin sembolü olmuştu 2 yıl önce yaşanan hain darbe girişimden beri Ümraniye Belediyesi; bu hadiseyi unutturmamak adına birçok işe imza atmış, Haberciler Darbecilere Karşı kitabı, Beklemek Zor: Haberci Yakını Olmak belgeseli, Resim, Hikâye ve Şiir yarışmaları, tankın ezdiği aracın sergilenmesi, 15 Temmuz Sonrası Çocuk ve Travma Sempozyumu gibi birçok çalışmayla o geceyi zihinlerde hep diri tutmuştu. Bugün ise Ümraniye Belediyesi binlerce Ümraniyeli vatandaşı Ümraniye Santral Etkinlik Alanı’nda 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir araya getirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günündeki etkinliklere; Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve Eşi Saliha Can’ın yanı sıra; Ümraniye İlçe Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Gazeteci Yazar Av. Sibel Eraslan, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, MHP İlçe Başkanı Adnan Çakır, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı, AK Parti Ümraniye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Anbarkaya, Ümraniye İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Süleyman Ayan, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye birim müdürleri, STK temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program öncesi Başkan Hasan Can TGRT Haber’in canlı yayın konuğu oldu.

Program, Millî İradenin Şahlanışında Ümraniye’nin 8 Şehidi 15 Temmuz belgesel gösterimi, Ümraniye Belediyesi Mehter Takımı gösterisi Kur’an tilaveti başladı.

Programda kısa bir selamlama konuşması yapan MHP Ümraniye İlçe Başkanı Adnan Çakır, “15 Temmuz; Türk milleti için farklı bir destandır. Birlik ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Daha sonra programda selamlama konuşması yapan AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, “Türkiye, tarihinde hiçbir zaman 15 Temmuz kadar hain bir gün görmedi. 15 Temmuz destanı; liderine güvenen bir milletin ve liderinin de milletine güvendiği bir destandır. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz müddetçe yedi düvel bir araya gelse bu millete hiçbir şey yapamaz. Rabbim şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar ihsan eylesin” diyerek konuşmasını bitirdi.

15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin geçmiş yıllardaki savaşlarla kıyaslanamayacağını belirterek konuşmalarına başlayan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, 15 Temmuz’u geçmiş yıllardaki savaşlarla kıyaslayamayız. Çünkü geçmişte yapılan savaşlarda her iki tarafında elinde silah vardı. Fakat 15 Temmuz’da bazı hainler, milletin silahını millete doğrulttu ve yüzlerce kahraman vatan evladını şehit ve gazi etti. Onlar tek bir şeyi bilmiyorlardı, bu ülke bir ve beraber olduğu sürece hiç kimsenin bu vatanı yıkamayacağını bilmiyorlardı. Bu yüzden 15 Temmuz’un geçmiş yıllardaki savaşlarla kıyaslanması mümkün değildir” dedi. 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını vurgu yapan Başkan Hasan Can, “Bu ülke Ramazan Bayramından sonra 24 Haziran’da 2. Bayramını yaptı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk Devlet Başkanı yaptı. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Allah başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar ihsan eylesin” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ümraniye İlçe Kaymakamı Suat Dervişoğlu ise kısa bir konuşma yaparak, millî birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, tüm şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere şifalar dileyerek konuşmasını bitirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Gazeteci Yazar Sibel Eraslan da 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Millî Birlik Gününün önemini belirterek konuşmasına başladı. Yazar Sibel Eraslan, “Destanlar bir milletin varoluş hikayesini anlatırlar. Bu millet de 15 Temmuz da destan yazdı. Ve bizde bu destanımızı gelecek nesillerimize çok iyi anlatmamız gerekiyor. 15 Temmuz millet olma bilincidir. Milletimiz canına kast eden hainleri ellerinden hiçbir olmadan geri püskürttü. Şehadet ve feda bilincini omuzlarında taşıyan gençlerimize binlerce şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz direnişi bir Osmanlı tokadıdır ve yeni zaferidir” dedi. Yazar Sibel Eraslan, son olarak şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Daha sonra program 15 Temmuz için Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan belgesel gösterimi ile devam etti.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Araştırmacı-Yazar Mehmet Fatih Çıtlak’ın Şehadet Hikayeleri adlı söyleşisi ve Tasavvuf Dinletisi ile son buldu.