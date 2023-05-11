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Kentsel Dönüşüm - Yeşil Bina Ümraniye Belediyesi 100 bin liralık kentsel dönüşüm hizmetini ücretsiz veriyor
Kentsel Dönüşüm - Yeşil Bina

Ümraniye Belediyesi 100 bin liralık kentsel dönüşüm hizmetini ücretsiz veriyor

Yeniakit Publisher
2023-05-11 17:56:00 -
Ümraniye Belediyesi 100 bin liralık kentsel dönüşüm hizmetini ücretsiz veriyor

Ümraniye Belediyesi bünyesinde bulunan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, 100 bin lira değerindeki kentsel dönüşüm danışmanlığı hizmetini ücretsiz olarak veriyor. Kentsel Dönüşüm Bilinçlendirme Programı aracılığıyla Ümraniye’de 2019’dan bugüne kadar 5 bin 988 bina ve 20 bin 287 bağımsız birim dönüşüme katıldı. Başkan İsmet Yıldırım konuyla ilgili olarak, “Amacımız vatandaşlarımıza kentsel dönüşüm noktasında katkı sağlayıp, daha güvenli ve konforlu konutlara kavuşmalarını sağlamak” dedi.

 

6 Şubat’ta yaşanan ve 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler kentsel dönüşüm çalışmalarına çevrildi. Ümraniye Belediyesi tarafından 2019’da kurulan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü de kurulduğu günden bu yana yoğun bir mesai yürütüyor. Müdürlük bünyesinde yer alan Kentsel Dönüşüm Ofisi’nde vatandaşlara ücretsiz ve şartsız; kentsel dönüşüm hukuki ve teknik destek hizmeti veriliyor. Bu hizmet dâhilinde belediyeye başvuru yaparak talepte bulunan mülk sahiplerine; imar durumu, muhtemel yapılaşma şartları, güncel piyasa koşullarına göre kentsel dönüşümde karşılaşabilecekleri durumlar, sözleşme ve protokol kontrolleri de dâhil olmak üzere bilgilendirmeler tek tek yapılıyor.

Ücretsiz danışmanlık, sağlıklı dönüşüm

Ümraniyeli vatandaşlara kentsel dönüşüm konusunda büyük bir katkı sağlayan Kentsel Dönüşüm Ofisi, piyasada standartlara uygun şekilde 100 bin liraya yapılan bu hizmeti ücretsiz olarak veriyor. Konut ya da dükkân sahipleri ofisten aldıkları bu hizmetle dönüşüm sürecinde zarara uğramadan, kendileri için en uygun olan projeye sahip oluyor. Kentsel Dönüşüm Ofisi’nden 2019’dan bu yana verilen hizmet sonucunda 5 bin 988 bina ve 20 bin 287 bağımsız birim dönüşüme katıldı.


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Ümraniye 2012’den beri süratle dönüşüyor

Ümraniye’de 2012’de yürürlüğe giren 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında bugüne kadar gerek özel teşebbüs gerekse kamu aracılığıyla 9 bin 324 bina ve 34 bin 890 bağımsız birim kentsel dönüşüm çalışmalarına doğrudan dâhil oldu. Ayrıca vatandaşlara 62 milyon 260 bin TL kira ve taşınma yardımında bulunuldu.

“Ümraniye’mizin dönüşümünü hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım vatandaşlara yaptığı çağrıda, “Ümraniye Belediyesi olarak kentsel dönüşümün en önemli aşamalarından biri olan danışmanlık hizmetini ücretsiz olarak veriyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza kentsel dönüşüm noktasında katkı sağlayıp, daha güvenli ve konforlu konutlara kavuşmalarını sağlamak. Gerek devletimizin “Yarısı Sizden, Yarısı Bizden” kampanyasıyla, gerekse belediyemizin kentsel dönüşüm konusundaki çalışmalarıyla Ümraniye’mizin dönüşümünü hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın bu sürece dâhil olarak bize yardımcı olmalarını bekliyoruz” dedi.

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