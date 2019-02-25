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Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can: “Sadece 2018’de 10 bin ton atık toplamışız”

Ümraniye Belediyesi’nin başlattığı atık ürünlerin geri dönüşümü amaçlı “Doğaya Vefa” programı kapsamında Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Sadece 2018 yılında ambalaj ve karton gibi atıklardan 10bin ton toplamışız, bu da 177 bin ağacı kurtarılması demek” dedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:55
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can: “Sadece 2018’de 10 bin ton atık toplamışız”

Ümraniye Belediyesi’nin başlattığı atık ürünlerin geri dönüşümü amaçlı “Doğaya Vefa” programı kapsamında Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Sadece 2018 yılında ambalaj ve karton gibi atıklardan 10bin ton toplamışız, bu da 177 bin ağacı kurtarılması demek” dedi.


Ümraniye Belediyesi atık ürünlerin geri dönüşümü ve doğayı koruma amacıyla “doğaya vefa” adından bir proje başlattı. Program kapsamında, 25 şubat tarihinde yapılan bir etkinlikte Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ile birçok belediye çalışanı ve özel şirket yetkilileri bir araya geldi. Proje kapsamında 2018 yılında 10 bin ton ambalaj atıkları toplanıp sınıflandırılarak 177bin ağacın kurtarılması sağlandı. Ümraniye Belediyesi’nin kendi içinde başlattığı geri dönüşüm projesine Ümraniye halkı ve çevre şirketler de dahil oldu. Etkinlikte, geri dönüşüm programına destek veren özel şirket yetkililerine sertifika verildi.


Etkinlikte basına açıklama yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can; “Bu program bizim yıllardan beri yaptığımız geri dönüşüm projemizin devamı. Daha öncesinde özel sektör marifetiyle toplatıyorduk. Ne onlar ne de biz bir şey isteniyorduk, birkaç yol sonra da biz kendimiz toplarız dedik ekibimizi kurduk araçlarımızı aldık personelimizi eğittik. Netice itibariyle bir ayrıştırmadan satıyoruz topladıklarımızı, özel sektör daha fazla kar elde etmek için satıyor anladığımız kadarıyla. Kurumlarla yaptığımız iş birliği ve hanelerden topladığımız ambalaj atıkları özellikle. Bugün sertifika vereceklerimiz özellikle kurum temsilcilerine bizimle en fazla atık konusunda anlaşma yapan kurumlara vereceğiz. Biz bir program dahilinde 2yüz bini aşkın evin kapısını çaldık ve onları bilinçlendirme adına broşür kitapçıkları onların kapıları götürdük, okullarda bunun eğitimi için çalışıyoruz. Sadece ambalaj ve karton gibi atıklardan 2018 yılında 10bin ton toplamışız, bu da 177 bin ağacı kurtarılması demek.” dedi.


Etkinlikte konuşma yapan Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu; “sloganımız daha yeşil daha temiz bir dünya. 2017’de başlatılan çok önemli bir proje. Ümraniye belediyemizi baş aktör olarak bu görevi layıkıyla yerine getirdiğini hep beraber gördük. “ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:55
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