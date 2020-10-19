'Ümmetin yumuşak karnı tarikatlar'

Günümüz Türkiye’sinde spor, ekonomi, siyaset veya her hangi bilimsel bir konu ile ilgili görsel veya yazılı medyada bir konu tartışıldığında; mutlaka konunun uzmanı bazı kişiler çağrılıyor ve programlarda tartışmalar öyle yapılıyor. Fakat maalesef son yıllarda, Türkiye’de yazılı basın veya görsel medyada gündemde olan her hangi bir dini konunun tartışması söz konusu olduğunda, birde bakıyorsunuz bazı medya kuruluşları dini konularla hiç ilgisi alakası ve bilgisi olmayan bazı insanları çağırıp, dini konular tartışılıyor ve o bazı kişilerin kulaktan dolma yalan yanlış eksik bilgileri dikkate alınarak, sansasyonel gündemler oluşturulup mütedeyyin dini inançlarını yaşamaya çalışan kesimler üzerinde çeşitli algı operasyonları ve baskılar kuruluyor...



Evet, diğer önemli bir konu ise; bazı din uzmanları televizyon ekranlarından dini konuları tartışırlarken, geleneksel ve gerçek dini kaynaklarla alakası olmayan ve adeta Kur’an ile çelişen bazı bilgilerle, Kur’an’a karşı adeta bir cephe açarcasına bu yanlış olan geleneksel bilgilerini inatla savunmaları insanı gerçekten üzmektedir. Diğer önemli bir konu ise özelikle son yüz yılda, ehil olmayan bazı kişilerin tarikat ve tasavvuf kurumlarını kendi şahsi çıkar ve menfaatleri uğruna alet etmeleri, adeta Müslümanların yumuşak karnı haline gelmiştir. Örneğin zaman zaman bazı kişilerin İslam’ın ve Osmanlı döneminde, Kur’an ilmiyle ilim irfan öğreten tasavvuf ve tarikat gerçeğinden uzak, kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda hareket etmeleri, Kur’an ve İslam gerçeği ile çelişen bazı manzaralar sergilemeleri, Müslümanları derinden üzmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı neden Kur’an ve Peygamber Efendimiz ( s.a.v.) süzgecinden bu sözde bazı olumsuz bazı tarikat ve tasavvuf yapılanmalarına karşı gereken tedbirleri almıyor ve müdahale etmiyor? Gerçekten ümmet merak ediyor?



Gerçek Kur’an ilminden uzak, Peygamber Efendimizin ( s.a.v.) gerçek sahih sünnetinde uzak, Arapça ve Fıkıh ilminden haberi olmayan, başına sarık saran, sakal bırakan ben şeyhim diye etrafına birkaç yüz kişi toplayan şarlatanların olduğu günümüzde, elbette ki İsrail, ABD ve İngiltere dış istihbarat örgütleri bu sahtekar insanları kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalışacaktır. Son yıllarda bu bazı olumsuzluklar var diye, elbetteki Kur’an gölgesinde İslam’ın Dünyaya yayılmasında büyük hizmetleri olan Şahı Nakşibendileri ve Osmanlı’nın manevi kurucu önderleri olan Şeyh Edebalileri, Hacı Bektaşı velileri, Hacı Bayram velileri ve büyük Osmanlı devletinin oluşmasında büyük gayretleri olan daha nice manevi önderleri unutmayacağız ve onları hep hayırla yâd edeceğiz... Yani gerçek ilim ehli hocalarımızı, alimlerimizi ve sahtekar sözde bazı şeyhleri ve hocaları birbirinden ayırmayı çok iyi bileceğiz! Selâm ve saygılarımla..