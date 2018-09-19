Ümmetin sevdiği adam Erdoğan

Alaettin Köksal Okur Postası Müminler olarak, Yüce Allah’ın rızası için sevdiğimiz ve sevmediğimiz insanları, kınayıcıların kınamalarına aldırış etmeden açık bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktan çekinmeyiz. Kâinatı yoktan var eden Yüce Allah’a olan sevgimize hiç kimseyi ortak etmeyiz. O’nun sev dediklerini sever, sevme dediklerini sevmeyiz. Peygamberimiz Hz. Muhammed’i (a.s) seven, tebliğ ettiği İslam dinin tasdik ve kabul eden ve uğrunda bedel ödeyen, tüm mü’minleri severiz.

İslam ve müslüman düşmanı olan şer güçleri, onlarla işbirliği yapan fasıkları, hainleri ve zalimleri asla sevmeyiz. İslam dininin hiçbir kuralını inkâr etmeyen, müslümanları alaya almayan, yürekten gelen bir sesle ben de müslümanım dediği halde, günah işleyen, ümmet birliğinden yana taraf olan, tefrikacılık yapmayan insanları, ammeleri ölçüsünde, farklı sevdiğimizi de açıkça ifade ederiz..

Umumun menfaatine olacağını düşündüğümüz fikir ve düşüncelerimizi, dostlarımızla istişare etmeyi, alınan kararın bedeli ne olursa olsun sonuna kadar arkasında durmayı görev biliriz.

Hayatı boyunca mazlumların ve mağdurların sesi olan Erbakan hocamızdan nöbeti devralarak, bizlerin ve ümmetin sesi olmaya gayret eden, şer güçlere ve içteki hainlere karşı, söz ve icraatlarıyla dik duran, sarsılmaz imanıyla, azim ve gayretiyle, inancından kaynaklanan cesaretiyle hedefe doğru yol alan, muhterem devlet başkanımız Erdoğan’ı yürekten severiz.

Muhterem devlet başkanımız R. Tayyip Erdoğan imanlı bir lider olarak, zalimlere karşı dik durarak mazlumları korumaya çalıştığından kendisini sevmek ve itaat etmenin dini bir görev olduğunu biliriz.

Bu hususta bir ayet, üç hadisi şerif nakletmek istiyorum. “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere ve sizden olan emirlere itaat edin.” (Nisa 59) “Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe kâmil manada iman etmiş sayılmazsınız.” (Müslim, Tirmizi) “Devlet yöneticisinden hoşa gitmeyen bir şey gören kimse sabretsin. Zira kim devlet başkanından bir karış itaatten çıkarsa, cahiliye devrinde ölmüş gibi olur” (Buharı, Müslim“ Emir, günah olan bir şeyin yapılmasını emrederse, o emri dinlemek gerekmez” (Buhari)

Sayın devlet başkanımız Erdoğan’a olan sevgimiz, hürmetimiz ve itaatimiz, bu ayet ve hadislerin ışığında şekillenmektedir. Bizlerin sevgisini muhterem başkanın duyması veya duymaması önemli değildir. Önemli olan husus, muhterem devlet başkanımızın yaptığı milli ve manevi icraatlarını şer güçlere, onlarla işbirliği yapan hainlere, gözü açık körlere duyurmak için ısrarla Sayın Erdoğan’ı sevdiğimizi söylüyoruz.

Muhterem devlet başkanımız R.Tayyip Erdoğan’ı neden sevdiğimizi kısaca değerli okuyucularımızla paylaşmak istiyorum.

*Rahmetli Erbakan hocamızın hayatı boyunca ülkenin kalkınması için yapmak istediği, lakin imkân bulamadığından yapamadığı projelerin tamamını sırasıyla hayata geçirerek, toplumun hizmetine sunan imanlı ve inançlı devlet başkanımız Erdoğan’ı seviyoruz.

* Milletin manevi cephesini kısıtlayan, dış destekli 28-Şubat kararlarını kaldırdığından, başörtüsünü serbest bıraktığından, Kur’an ve siyer derslerini sivil ve resmi okullarda ders olarak okutulmasına imkân sağladığından, Sayın Erdoğan’ı seviyoruz.

*Kur’an öğrenme için konulan yaş sınırı kaldırıp, hafızlık eğitiminin önünü açtığından, İmam hatip ve meslek liselerine uygulanan haksız katsayı adaletsizliğini giderdiğinden, Ülkemizi hızlı trenle, havalimanlarıyla, bölünmüş yollarla otobanlarla köprülerle, tünellerle, alt üst boğaz geçişleriyle mesafeleri kısaltmak suretiyle ülkemizi imar ettiğinden muhterem devlet başkanımızı seviyoruz.

*Enerji yatırımlarıyla, nükleer santrallerle, barajlarla, göletlerle, sulama kanallarıyla, yerli tohum üretimiyle, yerli ilaç sanayinde atılan adımlarla, savunma sanayimizde yaptığı yerli ve milli hamlelerle ülkemizi dışı bağımlılıktan kurtarmak için her türlü hain riski göze alan imanlı, tedbirli ve Yüce Allah’a (CC) tam tevekkülü olan Sayın Erdoğan’ı seviyoruz. Yapılan bu hizmetleri görmek istemeyenlere, Rahmetli Erbakan hocamızın hazırladığı iktidarda 1 yıl kitabını okumalarını tavsiye ederim.

*Ülkemize ve milletimize içten ve dıştan yapılan her türlü hain saldırıların, İç ve dış terör olayların üzerinde kararlılıkla yürüyen, zeytin dalı ve Fırat kalkanı operasyonlarını yöneten, Kudüs ile alakalı alınan kararı kabul etmeyerek ve dik duruşuyla bütün dünyayı yanına alan bir lideri, kıskananlara inat, yürekten seviyor ve destekliyoruz.

İslam ümmetinin ve ülkemiz insanlarının ekseriyetinin kalbinden geçenleri, açık bir yüreklilikle ve cesaretle seslendiren, fiili olarak yapmaya çalışan bir liderin yaptığı maddi ve manevi hizmetleri görmeyecek kadar nankör, korkak, kıskanç olmadığımızdan, Muhterem Devlet Başkanımız Erdoğan’ı seviyor ve takdir ediyoruz.