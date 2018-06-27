Ümmetin gözü Türkiye’de

Geçtiğimiz gün gerçekleşen seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar seçilmesi, gözünü Türkiye’ye çeviren mazlumları sevindirdi. Akit’e özel açıklamalarda bulunan Dünya Uygur Kurultayı İcra Komitesi Başkanı Hamit Göktürk ve Suriye Demokratik Türkmen Hareketi Başkanı Abdulkerim Aga, “Şer odaklarının tuzakları bertaraf edildi. Türkiye mazlumların umudu oldu” ifadelerini kullandılar.

“TÜRKİYE DÜNYAYA DEMOKRASİ DERSİ VERDİ”

Dünya Uygur Kurultayı İcra Komitesi Başkanı Hamit Göktürk, “Türkiye’de gerçekleştirilen demokratik seçimlerin Türk-İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu seçim yalnız Türkiye’nin seçimi değil, bütün mazlumların seçimi olmuştur. Dünyanın her tarafından Müslümanlar, Türkiye’ye bakıyor. Tüm umudumuz Türkiye’de. Bu seçimin bu şekilde sonuçlanması büyük bir sevinçle karşılandı. Bu seçim yalnızca Ankara’daki, Diyarbakır’daki Konya’daki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının değil, Kaşgar’daki Urumçi’deki esaret altında yaşayan ümmetin de seçimi olmuştur. Dertlerimize derman olabilecek tek ülke olarak Türkiye’yi görüyoruz. Türk Milleti dünyaya büyük bir demokrasi dersi verdi. Türkiye’ye tuzak kuran bütün küresel güçler bu seçimle cevaplarını aldılar. Bu şer odaklarının tuzakları bertaraf edilerek tarihin karanlıklarına mahkum oldu. Osmanlı zamanında olduğu gibi İslam dünyasının varlığına Türkiye’nin öncülük edeceğine yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

MÜSLÜMAN ÂLEMİNE ÖNCÜLÜK GÖREVİ TÜRKİYE’DEDİR

Suriye Demokratik Türkmen Hareketi Başkanı Abdulkerim Aga ise “Türkiye’nin seçimler ile verdiği demokrasi dersi dünyaya örnek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu seçimden sonra daha önce de olduğu gibi tüm Müslüman alemine büyük hizmetler yapacağına inanıyoruz. Ortadoğu’ya el uzatan tek lider olan Erdoğan’ın seçilmesi ümitlerimizi yeşertiyor. Sadece Ortadoğu’da değil, tarih boyunca dünyanın her yerinde mazlumlara liderlik yapan Türkiye’yi ve Türk milletini bu hedefinden uzaklaştırmak isteyenler bu seçimde gerekli dersi aldılar. Müslüman alemine öncülük görevi artık Türkiye’dedir” değerlendirmesinde bulundu.

“BU SEÇİM SONUCU BİR DEVRİMDİR”

Mısırlı Tv sunucusu Mutaz Matter, canlı yayında 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirdi. Mısırlı deneyimli haberci, “Bu seçim sonucu bir devrimdir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm ümmetin lideri olduğunu söyledi, bu nedenle sadece Türk halkını değil tüm İslam alemini tebrik etti.

KİMLERLE SAVAŞTIĞINA BAKIN

Arap dünyasında Arap halklarının Erdoğan gibi bir lider istediklerini vurgulayan Mısırlı sunucu, “Bana Erdoğan’ın doğru lider olduğunu nasıl anlıyorsunuz diye soruyorlar, Erdoğan’ın doğru lider olduğunu görmek için kimlerle savaştığına bakın” dedi. Mısırlı haberci, Batı ile BAE ve darbeci Sisi’nin ortak dertlerinin Erdoğan olduğuna dikkat çekti.