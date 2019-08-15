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Yabancı öğrenciler ümmet bayramlaşmasında

Türkiye’deki bayram sevincine ortak oldular... Ülkemize eğitim için gelen gençler, Kurban Bayramı’nı Türkiye’de geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Aralarında Arakan, Suriye, Somali, Yemen, Irak, Kazakistan, Bangladeş, Pakistan, Arnavut, Gana, Nijerya ve Kosovalı öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 150 öğrenci, Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen programla İskitler Hanif Camii’nde vatandaşlarla bayramlaştı. Öğrenciler, “Ümmet Bayramlaşması”yla gurbette yalnızlığını unuttu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:26
Yabancı öğrenciler ümmet bayramlaşmasında

 Hasan Türkmen  Ankara 

Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye’ye eğitim için gelen öğrenciler, Kurban Bayramı’nı Türkiye’de geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Yaklaşık 150 yabancı uyruklu öğrenci, Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen programla İskitler Hanif Camii’nde vatandaşlarla bayramlaştı.

“Ümmet ile aramızda köprüler kuruyoruz”

Akit’e yaptığı açıklamada, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de kendilerini yalnız hissetmemeleri için böyle bir program yaptıklarını söyleyen Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hanefi Sinan, “Bu tür programlar, sadece bir bayramlaşma değil aynı zamanda ümmet coğrafyası ile köprülerin kurulması ve kucaklaşmanın sağlanması için çok önemli bir etkinliktir. ‘Ümmet bayramlaşması’ ile misafir öğrencilerin kendilerini gurbette ve yalnız hissetmemesi için böyle bir etkinliği her yıl ramazan ve kurban bayramlarında gerçekleştiriyoruz. Türkiyede onlara aile ortamı ve bayramı yaşayabilecekleri uygun ortamları oluşturmaya çalışıyoruz. Onlar da bu programdan oldukça memnunlar” şeklinde konuştu.

Öğrencilere kavurma ikram edildi...

Türkiye’nin sağladığı birçok imkan ile binlerce kilometre uzaktan Türkiye’ye eğitim için gelen, aralarında Arakanlı, Suriyeli, Somalili, Yemenli, Iraklı, Kazakistanlı, Bangladeşli, Pakistanlı, Arnavut, Ganalı, Nijeryalı ve Kosovalı öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 150 öğrenci, Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından, bayramlaşma sonrasında, dernek merkezinde öğrencilere kavurma ve pilav ikram edildi. Daha sonra ise evlerde kalan öğrencilere et ve erzak dağıtımı yapıldı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:26
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  5. İskitler Hanif Camii
  6. Akit
  7. Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hanefi Sinan
  8. Ümmet bayramlaşması
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