0553 313 94 23

Ümmet Akın’dan Ilıcabaşı’na davulu zurnalı ziyaret

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın; Ilıcabaşı mahalle sakinleri ile bir araya geldi, mahalle sakinleri Ümmet Akın’ı davul zurna ile karşıladı.

22 Şubat 2019 Cuma 14:54
Ümmet Akın’dan Ilıcabaşı’na davulu zurnalı ziyaret

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın; Ilıcabaşı mahalle sakinleri ile bir araya geldi, mahalle sakinleri Ümmet Akın’ı davul zurna ile karşıladı.


Efeler Belediye Başkan adayı Ümmet Akın’a AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve yönetimi MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetimi ve Belediye Meclis üyesi adayları eşlik etti.


Ilıcabaşı Mahallesi’nde Konuşan Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, “Bizleri coşkulu ve sıcak karşılamanızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah nasip ederse 1 Nisan’dan itibaren hizmetlerimize bir an önce başlayarak, ilk olarak lıcabaşı mahallemizi Romen turizm merkezine dönüştüreceğiz. Efeler İlçemizde İstihdam sağlayarak işsizlik sorununu da ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bizler 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı’nın zafere ulaşacağından ve sizlerin bizlere verecek olduğunuz desteklerinizden dolayı hiç şüphemiz yok, Belediye makamının kesinlikle Germencik İlçemizde olduğu gibi kapısı olmayacak kapıyı 1 Nisan’dan itibaren birlikte sökeceğiz sizleri 1 Nisan’da Belediye ye çay ve kahve içmeye bekliyorum” dedi.


Desteklerinin Cumhur İttifakı’ndan yana olduğunu söyleyen Ilıcabaşı mahalle sakinleri Ümmet Akın’a sizlere güvenimiz sonsuz, inşallah mahallemiz sizin gibi tecrübeli Belediye Başkanı ve güçlü kadronuz ile güzel günler görecek Allah yar ve yardımcınız olsun dediler.


Ümmet Akın’a sevgi selinde bulunan Ilıcabaşlı mahalle sakinler, başkan adayı Akın ile birlikte davul zurna eşliğinde roman havası oynadılar bol bol fotoğraf çektirdiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:54
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tepebaşı’ndan çocuklara moral etkinliği
    1. Tepebaşı’ndan çocuklara moral etkinliği
    2. İstanbul’da polis ekiplerinden ‘Kurt..
    3. Antalyalı turizmci 2019’u fırsat yılı..
    4. Soylu'ya hakaret eden CHP'li hakkında..
    5. Bayırköy’de yatırımlar devam ediyor
    6. Kahta’da, Mısır’daki 9 İdama Tepki
    7. Avrupa otomotiv pazarı 2019 yılı Ocak..
    8. 14. Koç Spor Fest Kış Oyunları
    9. İran'da cuma hutbelerinde ekonomi..
    10. Alkışlar Başkan Aktaş’a
    11. Kremlin’den Venezuela açıklaması
    12. Rus resmi makamları açıkladı: ABD..
    13. Başkan adayı Ulusoy: "Avcılar..
    14. Isparta’da kaçak avcılara 20 bin 150..
    15. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2018..
    16. ’Suçtan elde edilen mal varlığının..
    17. Başkan Çelik’e 3 mahalleden tam destek
    18. Özel bireyler ilk defa kar gördü
    19. Burdur merkezli 5 ilde FETÖ..
    20. Muallim Rif’at konulu panel düzenlendi
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...