Ümmet Akın, Efeler esnafı ile buluştu

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Efeler Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkanı Ümmet Akın, seçim ziyaretleri kapsamında vatandaşların taleplerini çözüme ulaştırma noktasında neler yapılabileceğini anlatıyor.

Ümmet Akın’ın ziyaretlerden dolayı mutlu olduklarını belirten esnaf ve vatandaşlar büyüme ve gelişmenin devam edebilmesi, Türkiye’nin hak ettiği konuma gelebilmesi adına Cumhur İttifakı’na desteklerinin tam olduğunu ifade etti.

AK Parti ve MHP teşkilatlarıyla uyumlu bir çalışma sergilediklerinin altını çizen Başkan Akın, Cumhur İttifakının aynı zamanda istikrar ve güvenin adresi olduğunu ifade ederek

“ Halkımızın ittifakımıza teveccühü sayesinde inanıyoruz ki 31 Mart gecesinde ipi göğüsleyen taraf biz olacağız. Hedefimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin işaret ettiği doğrultuda, hizmeti insan için üretmek ve gönül belediyeciliğiyle taçlandırmak olacaktır” dedi.

Başkan Akın’a ziyaretler sırasında AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve yönetimi MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetimi ve Belediye Meclis üyesi adayları eşlik etti.