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Ümmet Akın, ‘Aydınspor 1923’ün masraflarının yüzde 50’sini biz karşılayacağız’

Cumhur İttifakı’nın Efeler Belediye Başkan adayı Ümmet Akın, başkanlığa seçilmesi halinde Aydınspor 1923’e destek olacağını belirterek “Efeler Belediye Başkanı olduğumda, belediye meclis üyelerimizle birlikte meclisten karar alıp kulübümüzün masraflarının yüzde 50’sini karşılayacağımın sözünü veriyorum” dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:38
Ümmet Akın, ‘Aydınspor 1923’ün masraflarının yüzde 50’sini biz karşılayacağız’

Cumhur İttifakı’nın Efeler Belediye Başkan adayı Ümmet Akın, başkanlığa seçilmesi halinde Aydınspor 1923’e destek olacağını belirterek “Efeler Belediye Başkanı olduğumda, belediye meclis üyelerimizle birlikte meclisten karar alıp kulübümüzün masraflarının yüzde 50’sini karşılayacağımın sözünü veriyorum” dedi.


Bölgesel Amatör Lig 7’inci Grup’ta mücadele eden Aydınspor 1923’te yönetim, birlik ve dayanışma gecesi düzenledi. Efeler ilçesindeki Aymira Otel’de düzenlenen geceye Cumhur İttifakı’nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Mustafa Savaş, Cumhur İttifakı’nın Efeler Belediye Başkan adayı Ümmet Akın, Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Efeler Belediye Başkan adayı Mesut Özakcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Aydınspor 1923 Kulüp Başkanı Hüsamettin Artan ve yönetim kurulu üyeleri, iş insanları, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, Aydınspor 1923’lü futbolcular ve taraftarlar katıldı.


Programda konuşan Cumhur İttifakı’nın Efeler Belediye Başkan adayı MHP’li Ümmet Akın, “Hem Büyükşehir Belediyesi hem de Efeler Belediyesi tarafından tesis ve kampüs anlamında çok fazla yatırım yapılmadığını gördüm. Dolayısıyla siz bu şartlarda ekip, takım olun diyorsunuz, biz anlayışıyla lider yapacağız diyorsunuz. Bunu başaramazsınız, mümkün değil. Her şey ne ödül, ne de ceza. Ben her ikisine de karşıyım. Ama eğer futbolda başarı istiyorsanız birinci koşulumuz, kompleks olmadan içinde oteli olmadan, spor salonları ve fitness salonları olmadan, hamamı duşu olmadan, komple büyük bir tesis olmadan Aydın’da biz ne 3. Lig’i görürüz, ne de 1. Lig’de oynarız. İnşallah Cumhur İttifakımızın Aydın Büyükşehir Belediye adayı Mustafa Savaş ile bende Efeler Belediye Başkanı olduğumda insan odaklı hizmetler hayata geçireceğiz. Mustafa Savaş ile birlikte el ele verip futbolu ileriye taşıyıp tesisler yaparak arkadaşlarımızı daha konforlu daha iyi koşullarda top oynayacağı koşulları sağlayacağız.İşadamlarımızla birlikte el ele takımımızı Aydın’a yakışan lige taşımalıyız. Bu hedefe hep birlikte ulaşabiliriz. Takımızın yaklaşık yıllık gelirini biliyorum. Efeler Belediye Başkanı olduğumda, belediye meclis üyelerimizle birlikte meclisten karar alıp kulübümüzün masraflarının yüzde 50’sini karşılayacağımın sözünü veriyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:38
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