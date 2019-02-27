Ümmet Akın, ASTİM Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, yerel seçim ziyaretleri kapsamında Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti.

Ziyaretleri kapsamında Astim Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan işletmeciler ve personel ile öğle yemeği yiyen Ümmet Akın, daha sonra Umurlu Mahallesi Aydın Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmecileri ve personeli ile bir araya geldi.

Ümmet Akın, ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada, " Siz değerli işçi ve emekçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Haftanın 6 günü çalışıyor ve hafta sonu aileniz ile birlikte gideceğiniz sosyal faaliyet ve mesire alanının olmadığını ifade ediyorsunuz. Kilometrelerce yol katedip hem maddi, hem de zaman anlamında kaybetmenizi ortadan kaldırarak, hafta sonu aileniz ile vakit geçireceğiniz, sosyal faaliyetle ferahlayacağınız, keyif alacağınız mesire alanlarını inşallah 1 Nisan’dan itibaren sizlerin hizmetine hep birlikte açacağız" dedi.

Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın’a ziyaretleri esnasında MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetimi, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve yönetimi ile Belediye Meclis üyesi adayları eşlik etti.