0553 313 94 23

Umman'dan "İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulduğu" iddiasına yalanlama

02 Temmuz 2019 Salı 19:21
Umman'dan "İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulduğu" iddiasına yalanlama

MUSKAT (AA) - Umman, İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Umman resmi ajansı ONA'ya konuşan Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, sosyal medya ve bazı basın organlarında yer alan Umman'ın İsrail ile diplomatik ilişkiler tesis ettiğine ilişkin iddiaları yalanladı.

Yetkili, Filistin yönetimi ile İsrail arasında, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yol açacak barışın sağlanması kapsamında, Umman'ın uluslararası ve bölgesel taraflarla çaba sarf etmeye istekli olduğunu söyledi.

İsrail istihbarat servisi Mossad Başkanı Yossi Cohen, dün yaptığı basın açıklamasında, 2000 yılında patlak veren 2'nci İntifada'nın ardından kesilen ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi adına ülkesinin Umman'da temsilcilik açacağını belirtmişti.

Umman, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk etkinlik olan Bahreyn'in başkenti Manama'da geçen hafta düzenlenen ekonomi çalıştayına katılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a Ekim 2018'de ilk kez resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Umman Sultanı Kabus bin Said ile bir araya gelmişti.

İki ülke arasında diplomatik ilişki olmamakla beraber, iki ülke 1996'da karşılıklı ticari temsilcilikler açılması konusunda anlaşma imzalamış ancak 2000 yılında patlak veren 2. İntifada nedeniyle anlaşma dondurulmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 19:21
  1. diplomatik ilişki
  2. İsrail
  3. Umman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye-İran arasında güvenlik iş birliği mutabakatı imzalandı
    1. Türkiye-İran arasında güvenlik iş..
    2. Avusturya'da sigara içme yasağının..
    3. Galatasaray iki transferi birden..
    4. Çaykur Rizespor, Atakan Akkaynak ile..
    5. Mardin'de doktor çift darbedildi
    6. Korku dolu anlar! İtfaiyenin..
    7. Umman'dan "İsrail ile diplomatik..
    8. Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz,..
    9. Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2..
    10. Çatı yangınında patlama anı kamerada
    11. Rusya'daki sel
    12. Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe'den..
    13. Eşi tarafından öldürülen kadının son..
    14. Manisa’da bir aileyi yok eden kaza anı..
    15. GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika..
    16. Sokak köpeklerini zehirleyerek..
    17. Jimmy Durmaz, 3 yıllığına..
    18. Tekerlekli sandalye basketbol: 2019..
    19. Minik Miraç, 70 ekran tüplü..
    20. Evinden cephane çıkan cinsel istismar..
    21. Sivasspor'un yeni transferi Muammer,..
    22. Darbeci General Hafter'e büyük şok!..
    23. Cammu Keşmir''de Hinduların Amarnath..
    24. Eski HSYK üyesi Kerim Tosun'un hapis..
    25. Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık..
    26. Okul müdürü cinayetinin toplantıyla..
    27. Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2..
    28. Suriyeli provokasyonunu başlatan grup..
    29. Galatasaray, futbolcular Şener..
    30. "İsrail'in saldırıları, Suriye'nin..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."