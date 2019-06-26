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Umman'dan Filistin'de büyükelçilik açma kararı

Umman Dışişleri Bakanlığı:"Bakanlıktan bir heyet, elçiliğin açılış işlemlerini başlatmak için Ramallah'a gidecek"

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:22
Umman'dan Filistin'de büyükelçilik açma kararı

MASKAT (AA) - Umman, Filistin'de büyükelçilik açma kararı aldı.

Umman Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlıktan bir heyet, elçiliğin açılış işlemlerini başlatmak üzere Ramallah'a gidecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada söz konusu kararın, Umman'ın Filistin halkına verdiği destek kapsamında alındığı ifade edildi.

ABD iş birliğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da dün başlayan ve bugün de devam eden ekonomi çalıştayı ile eş zamanlı olarak Umman'ın böyle bir karar alması dikkati çekiyor.

Umman, son zamanlarda çözüm için Filistin ile İsraillilerin bakış açılarını yakınlaştırmada rol oynadığı söylemini dile getiriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen yıl 26 Ekim'de Körfez ülkelerinden Umman'ı ziyaret ederek Kral Kabus Bin Said ile bir araya gelmişti.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:22
  1. Filistin
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