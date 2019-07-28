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Umman'dan "ara buluculuk rolü üstlenmiyoruz" açıklaması

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi:- "Bölgede artan gerginlik konusunda ara buluculuk yapmıyoruz ancak tüm taraflarla da iletişim halindeyiz. Herkes istikrardan yana olduğunu ifade etti. Biz de bölgede istikrarın korunması konusunda bizimle aynı hassasiyeti taşıyan uluslararası taraflarla iş birliği yapıyoruz"

28 Temmuz 2019 Pazar 22:58
Umman'dan "ara buluculuk rolü üstlenmiyoruz" açıklaması

MASKAT (AA) - Orta Doğu ülkesi Umman'da, Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, ülkesinin, bölgede artan gerginlik konusunda ara buluculuk rolü üstlenmediğini ancak Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin garanti altına alınması için tüm taraflarla irtibat halinde olduğunu söyledi.

Alevi, Irak'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında bir Umman televizyonuna yaptığı açıklamada, Umman'ın, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ulaşımının korunması konusuyla başka herhangi bir ülkeden daha çok ilgilendiğini belirtti.

"Bölgede artan gerginlik konusunda ara buluculuk yapmıyoruz ancak tüm taraflarla da iletişim halindeyiz. Herkes istikrardan yana olduğunu ifade etti. Biz de bölgede istikrarın korunması konusunda bizimle aynı hassasiyeti taşıyan uluslararası taraflarla iş birliği yapıyoruz." dedi.

"İyi hesaplanmamış bir davranış ya da bir hatanın bütün dünyaya zarar vereceğini" belirten Alevi, İran ile Umman arasında deniz yollarındaki hareketin tanzim edilmesi konusunda üst düzey bir koordinasyon olduğuna işaret etti.

Alevi, bölgede ve deniz yollarında istikrarın korunmasını sağlayacak çözümleri görüşmek üzere dün Tahran'a gitmişti.

- İran ile İngiltere arasında tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankeri Grace 1'i alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, 19 Temmuz'da İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı petrol tankeri Steno İmpero'yu Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 22:58
  1. Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi

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