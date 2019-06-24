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Umman'dan "ABD'den İran'a mesaj taşıdığı" yönündeki iddialara yalanlama

24 Haziran 2019 Pazartesi 21:48
Umman'dan "ABD'den İran'a mesaj taşıdığı" yönündeki iddialara yalanlama

MASKAT (AA) - Umman Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin mesajını İran'a taşıdıkları" yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'a, ABD'ye ait İHA'yı düşürmesinin ardından, Washington yönetiminin mesajını ilettikleri yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığı ifade edildi.

Bölgedeki mevcut gelişmelerin dikkatle takip edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran ve ABD taraflarının sağduyuyla hareket etmelerini ve aralarındaki meseleleri çözmek için diyalog yoluna başvurmalarını ümit ediyoruz."

- Ne olmuştu?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, medyada yer alan Başkan Donald Trump'ın "Umman aracılığıyla İran'a mesaj göndererek Tahran'la görüşmek istediği" haberlerini yalanlamıştı.

Reuters haber ajansı, perşembe günü ismini açıklamadığı İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Umman aracılığıyla İran'a mesaj gönderdiğini iddia etmişti.

Habere göre İranlı yetkililer, Trump'ın mesajında İran'la savaşın yakın olduğunu ancak kendisinin savaş istemediğini ve Tahran'la görüşmek istediğini aktarmıştı.

Trump'ın İran'a görüşme talebine cevap vermek için kısa bir süre tanıdığını belirten yetkililer, buna karşılık, Umman üzerinden Trump'a verdikleri cevapta, İran'a karşı saldırının bölgesel ve uluslararası sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunduklarını ifade etmişlerdi.

- Düşürülen İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, geçen hafta Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 21:48
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