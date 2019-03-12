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Umman ve İngiltere'den ortak askeri tatbikat

12 Mart 2019 Salı 16:38
Umman ve İngiltere'den ortak askeri tatbikat

MASKAT (AA) - Umman ve İngiltere silahlı kuvvetleri "Umman Hançeri" isimli ortak askeri tatbikat başlattı.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, iki ülkeden ordu birliklerinin katıldığı tatbikat El-Vusta ilinde gerçekleştiriliyor.

Süresi belirtilmeyen tatbikatı Umman Ordusu Komutanı Tümgeneral Matar bin Salim el-Belluşi'nin yanı sıra İngiltere'den üst düzey komutanlar da takip etti.

Umman Sahra Tugayı Komutanı Mansur bin Ali el-Amiri, ortak tatbikatın Umman hava kuvvetlerinin desteği ve İngiltere kara kuvvetleri birimlerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

İngiliz tatbikat direktörü Albay Dickie Tyler ise tatbikat bölgesi ve operasyon senaryosunun, savaş aşamalarının uygulanmasına katkıda bulunduğunu ve katılan kuvvetler arasında bir sinerji yarattığını aktardı.

Umman ve İngiltere silahlı kuvvetleri, Ekim 2018'de "Yücelik 2" ve "Hızlı Kılıç 3" isimli ülke tarihinin en büyük askeri tatbikatlarını gerçekleştirmişti.

Umman ile İngiltere arasında düzenlenen "Hızlı Kılıç" tatbikatının ilki 1986, ikinci ise 2001 yılında düzenlenmişti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:38
  1. İngiltere
  2. Umman

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