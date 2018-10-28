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Umman Sultanı'ndan Mahmud Abbas'a mektup

Umman Sultanı Kabus Bin Said, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a mektup yolladı.

28 Ekim 2018 Pazar 16:55
Umman Sultanı'ndan Mahmud Abbas'a mektup

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Umman Sultanı'nın Temsilcisi Salim bin Habib el-Ömeri'yi kabul etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Ömeri, görüşme sırasında, cuma günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul eden Umman Sultanı Kabus Bin Said'in mektubunu Abbas'a sundu.

Mektupta, Abbas'ın Umman'a gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle şükranlarını ileten Sultan Kabus, iki kardeş ülke arasındaki köklü ilişkileri ve bunu güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Abbas da Umman'ın Filistin halkına ve her alanda Filistin davasına daha önce ve halihazırda verdiği destekten övgüyle söz etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas geçen pazartesi günü Umman'ı ziyaret etmiş, orada temaslarda bulunmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Abbas'tan 4 gün sonra geçen cuma günü ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 16:55
  1. Umman Sultanı Kabus Bin Said
  2. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

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  • OZENGİNLİK SENİ VESENİN GİBİLERİ DİREK CEHENEME YOLUYACAK OZENGİNLİK SENİ VESENİN GİBİLERİ DİREK CEHENEME YOLUYACAK 28 dk önce
    DÜNYADAMISIN UMAN ORANIN BAŞINDA BANA DOKUNMIYAN BİN CEHENEMDE YAŞASIN DİYEN KUKLA
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