Umman Sultanı'ndan Mahmud Abbas'a mektup

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Umman Sultanı'nın Temsilcisi Salim bin Habib el-Ömeri'yi kabul etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Ömeri, görüşme sırasında, cuma günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul eden Umman Sultanı Kabus Bin Said'in mektubunu Abbas'a sundu.

Mektupta, Abbas'ın Umman'a gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle şükranlarını ileten Sultan Kabus, iki kardeş ülke arasındaki köklü ilişkileri ve bunu güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Abbas da Umman'ın Filistin halkına ve her alanda Filistin davasına daha önce ve halihazırda verdiği destekten övgüyle söz etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas geçen pazartesi günü Umman'ı ziyaret etmiş, orada temaslarda bulunmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Abbas'tan 4 gün sonra geçen cuma günü ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirmişti.