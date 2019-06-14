Umman Körfezi'ndeki iki tankere yönelik saldırı

DUBAI (AA) - Japonya Dışişleri Bakanlığı, dün Başbakan Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti sırasında Umman Körfezi'nde seyir halindeki bir Japon petrol tankerinin saldırıya uğramasını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Osuga Takeshi, yaptığı açıklamada, Japon bir denizcilik şirketi tarafından işletilen petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğramasını kınayarak, bunun Japonya'nın barış ve refahına yönelik bir tehdit olarak nitelendirdi.

Osuga, "Japonya, gemilerin güvenliğini tehdit eden bu tür saldırıları şiddetle kınıyor." dedi.



Saldırının failiyle ilgili bilgi vermeyen Osuga, olayla ilgili bilgi toplamaya devam edeceklerini belirterek, deniz seyrüsefer güvenliğini sağlama sözü verdi. Osuga, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliğin Japonya'nın enerji güvenliği ve ülkesi dahil uluslararası toplumun barış ve refahı için çok önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

- Japon petrol tankerinin mürettebatının iddiası

"Kokuka Courageous" isimli petrol tankerini işleten Japon şirketin yönetim kurulu başkanı Yutaka Katada, yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki saldırı öncesinde mürettebatın havada uçuşan cisimler gördüğünü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi tespit edildiğini öne sürmüştü.

Mürettebatın gördüğü uçan cisimlerin mermi olabileceğini belirten Katada, saldırının mayın ya da torpido ateşinden kaynaklandığını sanmadığını çünkü hasarın gövdenin su yüzeyinde kalan kısmında olduğunu ifade etmişti.

Katada, ABD'nin tankerlere mayınla saldırı düzenlendiğine ilişkin iddiaları reddetmişti.

- Umman Körfezi'ndeki 2 tankere yönelik saldırı

Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri dün saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD Donanmasından yardım istemişti.

Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous", uğradığı saldırıda aldığı iki darbeyle hasar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.

ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı. Washington yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemisinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarında İran'ı suçlayan ABD'nin gerçekçi deliller sunmadığını savunmuştu.