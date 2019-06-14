0553 313 94 23

Umman Körfezi'ndeki iki tankere yönelik saldırı

Seyir halindeyken saldırıya uğrayan Japon petrol tankerinin mürettebatının havada uçuşan cisimler gördüğü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi tespit ettiği öne sürüldü - Tankeri işleten şirketin yönetim kurulu başkanı Yutaka Katada, geminin mayın ya da torpido saldırısına uğramadığını çünkü hasarın gövdenin su üstünde kalan kısmında olduğunu açıkladı

14 Haziran 2019 Cuma 10:27
Umman Körfezi'ndeki iki tankere yönelik saldırı

DUBAİ (AA) - Umman Körfezi'nde dün seyir halindeyken saldırıya uğrayan Japon petrol tankerinin mürettebatının havada uçuşan cisimler gördüğü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi olduğu iddia edildi.

"Kokuka Courageous" isimli petrol tankerini işleten şirketin yönetim kurulu başkanı Yutaka Katada, yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki saldırı öncesinde mürettebatın havada uçuşan cisimler gördüğünü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi tespit edildiğini öne sürdü.

Mürettebatın gördüğü uçan cisimlerin mermi olabileceğini belirten Katada, saldırının mayın ya da torpido ateşinden kaynaklandığını sanmadığını çünkü hasarın gövdenin su yüzeyinde kalan kısmında olduğunu ifade etti.

Katada, ABD'nin tankerlere mayınla saldırı düzenlendiğine ilişkin iddialarıyla ilgili de "Yanlış." ifadesini kullandı.

Tankerin ilk darbeyi makine dairesinin yakınına aldığını ifade eden Katada, ardından gelen ikinci darbenin geminin sağ ön tarafında hasara yol açtığını bildirdi.

Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri dün saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD Donanması'na yardım çağrısında bulunmuştu.

Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous" adlı petrol tankeri, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında uğradığı saldırıda aldığı iki darbeyle hasar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.

ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı. Washington yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemisinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:27
  1. ABD
  2. Hürmüz Boğazı
  3. iran
  4. Kokuka Courageous
  5. Umman körfezi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Toroslar’da köylerarası futbol heyecanı başlıyor
    1. Toroslar’da köylerarası futbol..
    2. NBA’de şampiyon Toronto Raptors
    3. Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları..
    4. ASKİ’den şebeke suyuna yönelik..
    5. Tire Kaymakamı vatandaşların..
    6. Kırmızı Hilal ile karne heyecanı
    7. Baran: “Turist sayısı olarak dünyanın..
    8. "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur..
    9. Sararan dişler gülmeyi engelliyor
    10. Başkan Yılmaz, YKS’ye girecek..
    11. Binali Yıldırım'dan alkış aldı! 'Ya..
    12. Aytaç Kara kimdir nereli ve kaç yaşında?
    13. Anne ve oğlu lüks lambadan sızan..
    14. Jandarma Genel Komutanlığının 180’inci..
    15. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    16. Valilikten homolara tokat!
    17. Elazığ’da 124 bin öğrenci karne..
    18. "Üç Silahşör" Bursa'da sahnelenecek
    19. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7..
    20. Yuvalarından düşen yüzlerce yavru kuşu..
    21. Samsun'da "torbacı" operasyonu: 23..
    22. 2019’da 3,77 kat arttı! Teknolojinin..
    23. Millet Bahçesi için çalışmalar sürüyor
    24. Avrupa borsaları
    25. Polisten çocuklara karne sürprizi
    26. ABD’nin petrol tankerlerine saldırı..
    27. ABD'den kritik hamle! Savaş gemisi..
    28. Kapıkule’de yaklaşık 500 bin adet..
    29. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kudüs'ü,..
    30. Yaz ayında cilt lekelerine dikkat
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!