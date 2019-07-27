Umman Dışişleri Bakanı Alevi ara buluculuk için Tahran'da

TAHRAN (AA) - Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ile İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile bir araya geldi.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, İran ile İngiltere arasında ara buluculuk için Tahran'da bulunan Alevi ile Şemhani, bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

- "İran deniz güvenliğini korumak için böyle bir adım atmıştır"

Şemhani görüşmede, İngiltere'ye ait petrol tankerinin alıkonulmasıyla ilgili olarak, "İngiltere, İran'a ait petrol tankerini kanunsuz bir şekilde alıkoydu. İran'ın attığı adım ise tamamen denizcilik kuralları çerçevesinde atılmıştır. İran deniz güvenliğini korumak için böyle bir adım atmıştır." ifadelerini kullandı.

Tüm ülkelerin güvenliğin sağlanması için uluslararası denizcilik kurallarına riayet etmesini isteyen Şemhani, "Bu konuda hiçbir ülkeye ayrıcalık tanınmasını kabul etmiyoruz." dedi.

Şemhani, isim vermeden bazı bölge ülkelerini "uzlaşı ve müzakere zeminini ortadan kaldırmakla" suçlayarak bu ülkelerin "bölgedeki krizlerin yönetilmesini zorlaştırdığını ve ciddi sorunlarla karşı karşıya bıraktığını" belirtti.

Bölgedeki güvenlik önlemlerinin yerli kapasiteler ve bölge ülkeleri arasındaki iş birliği ile sağlanması gerektiğini kaydeden Şemhani, "Yabancıların müdahalesi sorunları artırmaktan başka bir etki yapmayacaktır." dedi.

Yemen krizinin askeri bir çözümünün olmadığını dile getiren Şemhani, uluslararası kamuoyunun siyasi yolları kullanarak bu sorunu halletmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

- "Taraflar bölgede kriz oluşturacak adımlardan sakınmalıdır"

Alevi de bölgedeki gerginliğin düşürülmesi için geçmişteki tecrübelerden yararlanması gerektiğini dile getirerek, "Ülkeler, bölgede güvensizlik ve istikrarsızlığa yol açacak adımlardan sakınmalıdır. Siyasi anlaşmazlıkları çözmek için askeri seçenekler kullanılmamalıdır." şeklinde konuştu.

Alevi, şunları kaydetti:

"Tüm ülkeler Hürmüz Boğazı'nda güvenlik kurallarına uymalıdır. Taraflar kendilerine ve başkalarına ait ticaretin zarar görmesine ve bölgede krize yol açacak eylemler yapmamalıdır."

Alevi, bugün geldiği Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile de ikili ilişkiler, bölgedeki son gelişmeler ve uluslararası konularla ilgili fikir alışverişinde bulunmuştu.

Alevi'nin 19 Temmuz'da İran tarafından alıkonulan İngiltere'ye ait petrol gemisiyle ilgili ara buluculuk yapmak için geldiği belirtiliyor. Son olarak 20 Mayıs'ta Tahran'a gelen Alevi, ABD ile İran arasında ara buluculuk için görüşmelerde bulunmuştu. Umman Dışişleri Bakanlığı geçen hafta İran'a İngiltere'ye ait petrol tankerini serbest bırakması çağrısında bulunmuştu.



Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de 22 Temmuz'da Tahran'a sürpriz bir ziyaret yapmış ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelmişti.



- Cebelitarık'ın alıkoyduğu İran tankeri



İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, 4 Temmuz'da İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.



İran, "Grace 1" adlı tankerin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu. İngiltere, bölgeye gemilerini korumak üzere ikinci bir savaş gemisi göndereceğini açıklamıştı.



