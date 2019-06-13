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Umman denizinde iki petrol tankerine saldırı: 44 mürettebat kurtarıldı

Umman Körfezi’nde Panama bandıralı ve Marşal Adaları bandıralı Front Altair adlı iki tankere saldırı düzenlendi.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:44
Umman denizinde iki petrol tankerine saldırı: 44 mürettebat kurtarıldı

Umman Körfezi’nde Panama bandıralı ve Marşal Adaları bandıralı Front Altair adlı iki tankere saldırı düzenlendi. Gemide bulunan 44 mürettebatın kurtarıldığı belirtildi.


İran devlet televizyonu Umman denizinde ham petrol taşıyan iki tankere saldırı gerçekleştiğini duyurdu. İran’da deniz ve limanların güvenliğinden sorumlu Limanlar Kurumu Genel Müdürü Ali Rıza Haceste, Katar’ın el Rus limanından Tayvan’a doğru yola çıkan Norveçli Frontline şirketine ait Marşal Adaları bandıralı Front Altair adlı tankere sabah yerel saatle 08.50 civarında bir saldırı gerçekleştiğini ifade etti. Haceste, "Cask Limanı’na 25 mil uzaklıkta olan bu tankerdeki 23 çalışan kendilerini denize atarak kurtuldular. İran deniz birlikleri müdahale ederek çalışanları kurtardıktan sonra gemiyi güvenli alana taşıdı” dedi.


Panama bayraklı Kokuka Courageous petrol tankerine düzenlenen ikinci saldırının yerel saatle 09.50’de meydana geldiğini belirten Haceste, Bender Abbas Limanı’ndan Singapur’a giden tankerin Cask Limanı’na 28 mil uzaklıkta saldırıya uğradığını ifade etti.


Her iki petrol tankerindeki 44 mürettebatın İran deniz birliklerince kurtarıldığını belirten Limanlar Genel Müdürü Haceste, işçilerin Cask Limanı’na nakledildiklerini ve durumlarının iyi olduğunu dile getirdi.


İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve İran Dini lideri Ayetullah Hamaney ile görüşmesi sırasında gerçekleşen iki petrol gemisine yönelik saldırıdan dolayı endişe duyduklarını ve bunun bölge güvenliğine ve istikrarına zarar verdiğini söyledi.


Umman denizinde adları Frontline Altair ve Kokuka Courageous olan iki petrol tankerine yönelik saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair herhangi bir açıklama yapılmazken İran kaynakları saldırıya uğrayan Front Altair’in tamamen battığı ifade edildi. Ancak Norveçli Frontline firması, tankerin battığı haberini yalanladı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:44
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