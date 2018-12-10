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Umman da hava sahasını İsrail uçaklarına açtı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri büyükelçileriyle Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, Umman Sultanı Kabus Bin Said’in ülkesinin hava sahasının İsrail uçaklarına açılmasına onay verdiğini açıkladı

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:39
Umman da hava sahasını İsrail uçaklarına açtı

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Körfez ülkelerinden Umman Sultanlığı’nın da hava sahasını İsrail uçaklarına açtığını söyledi.

İsrail’in Kanal10 televizyonuna göre, Başbakan Netanyahu ülkesinin Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri büyükelçileriyle Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, Umman Sultanı Kabus Bin Said’in ülkesinin hava sahasının İsrail uçaklarına açılmasına onay verdiğini belirtti.

İsrail hava yolu şirketi El-Al’in Hindistan ve Güneydoğu Asya'ya yaptığı uçuşların mesafesini kısaltması için diğer bölge ülkelerinden onay alması gerekiyor.

Umman makamlarından Netenyahu’nun söz konusu sözlerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan ve Umman’ın hava sahalarını İsrail uçaklarına kapatması, İsrail hava yolu şirketi El-Al’in Hindistan ve Güneydoğu Asya'ya ulaşmak için uzun mesafeler katetmesine sebep olurken diğer şirketlerle rekabet etme şansını ortadan kaldırıyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Mart’ta ABD’ye gerçekleştirdiği ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın İsrail hava yolu şirketi El-Al haricindeki Hindistan-İsrail hattında sefer düzenleyen şirketlere hava sahasını kullanma izni verdiğini belirtmişti.

- İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşma

Son günlerde başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.

İlk önce İsrail Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'da 25 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme gelmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu da 26 Ekim'de ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

BAE yönetimi de Uluslararası Judo Federasyonu tarafından geçen ay başkent Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez ülkelerinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı.

Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak gözyaşı dökmüştü.

İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yapmıştı.

Son olarak İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, 7 Kasım'da Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda, İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak "Barış Demir Yolu Projesi"ni tanıtmıştı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 15:39
  1. İsrail
  2. Körfez ülkeleri
  3. Suudi Arabistan
  4. Umman

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