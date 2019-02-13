Umman-BAE ortak askeri tatbikatı sona erdi

MASKAT (AA) - Umman ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) silahlı kuvvetlerinin 2 Şubat'ta başlattığı ortak askeri tatbikat sona erdi. Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberinde, BAE'de 2 Şubat'ta başlayan "İşbirliği 2" isimli ortak askeri tatbikatın sona erdiği belirtildi. Haberde, tatbikatın kapanışında senaryo gereği ortak piyade güçlerinin, BAE hava kuvvetlerinin desteğiyle düşman hedeflerine kara ve hava saldırısı düzenleyerek hedefleri kontrol altına aldığı kaydedildi. Tatbikatın, Umman ordusunun, yeteneklerini geliştirmek ve muhafaza etmek için her yıl düzenlediği tatbikat çerçevesinde gerçekleştiği aktarıldı.

ONA'da 2 Şubat'ta yayımlanan haberde, BAE'de başlayan "İşbirliği 2" isimli askeri tatbikata, Umman'dan 23'üncü Piyade Taburu'na bağlı Es-Sahra Tugayları ile BAE kara kuvvetlerini temsilen 32'nci Tabur'un katıldığı belirtilmişti. Haberde, çöl arazisine uygun bir dizi saha çalışmasının yapılacağı ortak askeri tatbikatla, katılımcıların yeteneklerinin geliştirilmesinin hedeflendiği dile getirilmişti.

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