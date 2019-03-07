UMKE ve AFAD ekipleri kan bağışında bulundu Afyonkarahisar UMKE ve AFAD ekipleri kan bağışında bulundu.

Afyonkarahisar UMKE ve AFAD ekipleri kan bağışında bulundu.

Afyonkarahisar UMKE ve AFAD ekipleri, Kızılay ile birlikte ortak hazırladığı kan bağışı ve donörlük eğitimini tamamlandı. Kızılay eğitmeni ve UMKE öğretim görevlisi Serkan Şen, AFAD ve UMKE ekiplerine kan bağışı ve donörlük bilgilendirme eğitimi verdi. Gerçekleştirilen eğitimler sonrasında UMKE ve AFAD ekipleri kan bağışında bulundu.

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