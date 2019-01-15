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UMKE ekipleri Kilis'e ulaştı

Suriye sınırında görev yapacak Bitlis, Van ve Muş'tan yola çıkan 12 kişilik UMKE ekibi, Kilis'e geldi

15 Ocak 2019 Salı 22:59
UMKE ekipleri Kilis'e ulaştı

KİLİS (AA) - Suriye sınırında görev yapacak Bitlis, Van ve Muş'tan yola çıkan 12 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Kilis'e ulaştı.

Fırat Nehri'nin doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekat kapsamında 3 ambulans ile Kilis'e gelen UMKE ekibini, meslektaşları karşıladı.

Kilis ekibinden Mustafa Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van, Muş ve Bitlis'ten gelen ekibin yarın itibarıyla görevlerini Trabzon, Giresun, Artvin ve Rize ekibinden devralacağını belirtti.

Gelen ekibin birçok üyesinin bölgeye yabancı olmadığını anlatan Özdemir, "Arkadaşlarımızdan bazıları ile daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında bölgede çalışma imkanımız oldu. Geçmişte edindiğimiz tecrübelerle birlikte ellerinden geleni yapacaklarına inanıyoruz. UMKE ailesi olarak Türkiye'nin her yerinde, sınır ötesi de dahil bize verilecek her türlü görevi en iyi şekilde, yüzümüzün akıyla yapacağımıza inanıyoruz."diye konuştu.

Van UMKE'den Hilal Demir de görevlendirildiğini duyduğunda çok heyecanlandığını ve büyük bir istekle geldiğini ifade etti.

-"Görev kutsaldır"

Dilek Atalay Özgür de UMKE'ye eşinin davet ettiğini ve onun tavsiyesiyle katıldığını anımsatarak, "Beni de ikna etti ve ben de ona katıldım, çok mutluyum. Ben 112 Acil çalışanıyım ve zaten her türlü riske giriyorum ama görev kutsaldır, önemli olan hayat kurtarmak." dedi.

Sinan Özgür de eşiyle nişanlı olduğu dönemlerde bölgeye göreve geldiğini, öncesinde eşinin rıza göstermediğini ancak şimdi kendisiyle sınırda görev yapacağını söyledi.

Meslek hayatı boyunca görev ayrımı yapmadıklarını anlatan Özgür, "Sarılacak yara nerede olursa olsun biz saracağız düşüncesiyle hareket ettik. Bu yüzden içim rahat. Eşim yanımda, evet biraz riskli olabiliyor bazı şeyler ama ikimizin de vicdanı rahat." ifadesini kullandı.

Bitlis UMKE'den Ozan Siyrek, 4 aylık bebeğimi bırakıp gönüllü olarak bölgeye geldiğini belirterek, "burada da 4 aylık ve daha küçük yardıma muhtaç olan insanlar olduğunu biliyorum. Burada olduğum için mutluyum." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 22:59
  1. Kilis
  2. Suriye sınırı
  3. UMKE
  4. van

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