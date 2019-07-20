UMKE ekipleri Düzce’de çalışmalarına devam ediyor Düzce’de meydana gelen sel felaketinde UMKE ekipleri mahsur kalan büyükbaş hayvanı kurtararak sahibine teslim etti.

Düzce’de meydana gelen sel felaketinde UMKE ekipleri mahsur kalan büyükbaş hayvanı kurtararak sahibine teslim etti.

Düzce’de meydana gelen sel felaketi nedeniyle kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda yer alan Düzce UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma) ekipleri kurtarma faaliyetlerine katıldı. Ekipler, Esmahanım Mahallesinde sel felaketinde mahsur kalan sadece kafası görünen canlı büyükbaş hayvanı kurtararak sahibine teslim etti.

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